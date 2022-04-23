Похороны человека во Франции – сколько за церемонию сдирают с украинцев

Сколько стоят похороны во Франции / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Несчастный случай может застать в любой момент и в любом месте, так что иногда похоронами близкого человека придется заниматься в другой стране.

"Сегодня" рассказывают, сколько стоят похороны человека во Франции и во сколько обойдется репатриация тела на родину.

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Похоронная церемония

Стоимость похорон или кремации во Франции не сравнится с Украиной. Также есть определенные нюансы, если человек не был гражданином страны.

В таком случае придется платить за концессию на кладбище, то есть за передачу вам в длительное пользование куска земли.

За 10 лет придется заплатить минимум 150 евро (за самое дешевое место), а бессрочный контракт стоит минимум 3,3 тыс. евро, а максимум может доходить до 12 тысяч.

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Также учтите, что для похорон на территории Франции ее негражданина вам придется договариваться с местной властью.

Французские ресурсы предлагают с средним такую таблицу с прайсом для самых дешевых и самых дорогих похорон:

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Посчитав по ней мы узнали, что минимальная цена похорон составит около 7 тыс. евро, а если вы захотите оплатить бессрочную концессию, то все 10 тыс. евро.

Цена церемонии с шиком составит минимум 16 тыс. евро, а если учесть бессрочную концессию, то около 28 тысяч.

В зависимости от населенного пункта и выбранного вами ритуального бюро, цена может колебаться в этих пределах и подниматься выше, учитывая ваши предпочтения.

Репатриация тела

Если такой прайс вам не по карману или вы хотите похоронить умершего на родной земле, то придется провести специальную процедуру репатриации.

Это тоже не дешево, но не сравнится с расходами на похороны. Средняя цена транспортировки тела в страны Европы составляет 2 тыс. евро и может меняться в зависимости от транспорта и вида гроба.

Похороны в Украине

Ранее мы рассказывали, сколько стоит похоронить человека в Украине и выяснили, что самые высокие цены на ритуальные услуги в Одессе.

Намного дешевле обойдется кремация, а вот в Днепре предлагают услуги чуть ли не за полмиллиона гривен.

Детальнее о стоимости похорон в украинских городах читайте в нашем материале.

"Сегодня" также писали, можно ли получить наследство во время войны, и рассказывали, что такое завещание с условием.