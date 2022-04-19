Сколько стоит похоронить человека в Украине – цены в разных городах

Рассказываем, в какую минимальную сумму обойдутся похороны человека в Украине

Сколько стоят ритуальные услуги в Украине / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Сначала из-за пандемии коронавируса, а затем из-за войны, украинцам пришлось чаще встречаться со смертью лицом к лицу и, к сожалению, хоронить своих близких.

"Сегодня" рассказывают, какие сейчас в Украине цены на ритуальные услуги в разных городах.

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Похороны в Киеве

В столице и окрестных населенных пунктах цена за похороны одного человека стартует от 5 тыс. грн.

Агентства ритуальных услуг обычно сразу предлагают так называемые пакеты, то есть наборы услуг, которые отличаются в зависимости от количества и качества.

Так, в пакет "Эконом" (от 5 до 6,5 тыс. грн.) обычно входят:

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помощь в организации похорон, консультации по телефону;

гроб деревянный;

постель, подушка;

покрывало белое или церковное;

перевозка тела в морг;

подготовка умершего к похоронам;

доставка ритуальной атрибутики в морг;

трансфер;

плечевая бригада для транспортировки гроба.

В пакет "Стандарт" входит почти все тоже самое, однако лучшего качества и высшего уровня также добавляется крест, табличка на него, полотенца, церковный набор, платочки и священник.

За такие похороны придется отдать минимум 10 тысяч, в зависимости от расстояния трансфера и выбранных опций.

Эксклюзивная церемония будет стоить не менее 23 тысяч гривен, цена может подниматься до любого значения, все зависит от того, какую атрибутику выберет клиент и какие детали захочет добавить в похороны.

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Кремация в любом случае обойдется дешевле, поскольку в этом случае самая дорогая будет сама процедура сожжения гроба с телом и урна, которую клиент выберет для праха. На кремацию придется потратить от 4,8 тыс. грн.

Похороны в Днепре

В Днепре и Днепропетровской области цены могут доходить чуть ли не до миллиона гривен, за похороны в эксклюзивном гробу некоторые готовы платить 400 тыс. грн.

В общем, цены на похороны в Днепре такие:

базовый пакет от 5 тыс. до 6,5 тыс. грн.;

стандартный – от 6,5 тыс. до 10,5 тыс. грн;

престижный от 22 тыс. до 33 тыс. грн;

премиум от 35 тысяч до 80 тысяч гривен.

Однако можно найти более дешевые варианты, около 4 тыс. грн, в таком случае в пакет будет входить минимум услуг и дешевая атрибутика, или устроить похороны полностью по своему желанию с самыми дорогими и качественными материалами.

Кремация в этом регионе обойдется минимум в 4 тысячи гривен.

Похороны в Одессе

В Одессе похороны стоят дорого, минимальная стоимость захоронения на городских и пригородных кладбищах 10 тыс. грн.

Кремация получится не намного дешевле около 9 тыс. грн., а дальше цена может расти в зависимости от пожеланий клиента.

На нее влияют вид гроба, оформление, наличие дополнительных услуг и религиозных обрядов во время церемонии.

Похороны во Львове

Во Львове цены за ритуальные услуги достаточно похожи на киевские. За так называемый "Социальный" пакет, в который входит минимум услуг, придется заплатить от 5 тыс. грн.

За "Стандартный" – от 6,5 тыс. грн, "Оптимальный" стоит от 10 тыс. грн , а цены за "Престижные" похороны стартуют от 22,5 тыс. грн.

Кремация традиционно обойдется дешевле – во Львове услуга стоит в среднем 5 тыс. грн.

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