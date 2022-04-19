Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚓ Блокада Мариуполя ⚔ Битва за Донбасс 💪 СБУ поймала Медведчука 🌱 Пасха-2022
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Сколько стоит похоронить человека в Украине – цены в разных городах

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
19 апреля, 10:56
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем, в какую минимальную сумму обойдутся похороны человека в Украине
Сколько стоят ритуальные услуги в Украине
Сколько стоят ритуальные услуги в Украине / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Сначала из-за пандемии коронавируса, а затем из-за войны, украинцам пришлось чаще встречаться со смертью лицом к лицу и, к сожалению, хоронить своих близких.

"Сегодня" рассказывают, какие сейчас в Украине цены на ритуальные услуги в разных городах.

Реклама

Похороны в Киеве

В столице и окрестных населенных пунктах цена за похороны одного человека стартует от 5 тыс. грн.

Агентства ритуальных услуг обычно сразу предлагают так называемые пакеты, то есть наборы услуг, которые отличаются в зависимости от количества и качества.

Так, в пакет "Эконом" (от 5 до 6,5 тыс. грн.) обычно входят:

Реклама
  • помощь в организации похорон, консультации по телефону;
  • гроб деревянный;
  • постель, подушка;
  • покрывало белое или церковное;
  • перевозка тела в морг;
  • подготовка умершего к похоронам;
  • доставка ритуальной атрибутики в морг;
  • трансфер;
  • плечевая бригада для транспортировки гроба.

В пакет "Стандарт" входит почти все тоже самое, однако лучшего качества и высшего уровня также добавляется крест, табличка на него, полотенца, церковный набор, платочки и священник.

За такие похороны придется отдать минимум 10 тысяч, в зависимости от расстояния трансфера и выбранных опций.

Эксклюзивная церемония будет стоить не менее 23 тысяч гривен, цена может подниматься до любого значения, все зависит от того, какую атрибутику выберет клиент и какие детали захочет добавить в похороны.

Реклама

Кремация в любом случае обойдется дешевле, поскольку в этом случае самая дорогая будет сама процедура сожжения гроба с телом и урна, которую клиент выберет для праха. На кремацию придется потратить от 4,8 тыс. грн.

Похороны в Днепре

В Днепре и Днепропетровской области цены могут доходить чуть ли не до миллиона гривен, за похороны в эксклюзивном гробу некоторые готовы платить 400 тыс. грн.

В общем, цены на похороны в Днепре такие:

  • базовый пакет от 5 тыс. до 6,5 тыс. грн.;
  • стандартный – от 6,5 тыс. до 10,5 тыс. грн;
  • престижный от 22 тыс. до 33 тыс. грн;
  • премиум от 35 тысяч до 80 тысяч гривен.

Однако можно найти более дешевые варианты, около 4 тыс. грн, в таком случае в пакет будет входить минимум услуг и дешевая атрибутика, или устроить похороны полностью по своему желанию с самыми дорогими и качественными материалами.

Кремация в этом регионе обойдется минимум в 4 тысячи гривен.

Похороны в Одессе

В Одессе похороны стоят дорого, минимальная стоимость захоронения на городских и пригородных кладбищах 10 тыс. грн.

Кремация получится не намного дешевле около 9 тыс. грн., а дальше цена может расти в зависимости от пожеланий клиента.

На нее влияют вид гроба, оформление, наличие дополнительных услуг и религиозных обрядов во время церемонии.

Похороны во Львове

Во Львове цены за ритуальные услуги достаточно похожи на киевские. За так называемый "Социальный" пакет, в который входит минимум услуг, придется заплатить от 5 тыс. грн.

За "Стандартный" – от 6,5 тыс. грн, "Оптимальный" стоит от 10 тыс. грн , а цены за "Престижные" похороны стартуют от 22,5 тыс. грн.

Кремация традиционно обойдется дешевле – во Львове услуга стоит в среднем 5 тыс. грн.

"Сегодня" также писали, можно ли получить наследство во время войны и рассказывали, что такое завещание с условием.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Бизнес News
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Вторжение в Украину
Больше новостей
Главное о деньгах
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Надежный тыл
Помочь Героям!
Финансовый рынок
Сколько небанковских учреждений в Украине
1
Финансовые компании Финансовые компании
894
2
Кредитные союзы Кредитные союзы
205
3
Ломбарды Ломбарды
197
4
Страховщики Страховщики
145
5
Лизинговые компании Лизинговые компании
110
6
Коллекторские компании Коллекторские компании
67
7
Страховые брокеры Страховые брокеры
64
Как зачищают рынок
Победа – за Украиной
Как вам новая обложка The Economist?
Цитата дня

Ответом на попытку рублевой оккупации Херсонской и Запорожской областей должен быть полный охват санкциями российской банковской и финансовой систем. Потому что они – это часть оккупационной машины.

Цитата на segodnya.ua
Владимир Зеленский Президент Украины
Первичка
Что будет с квартирами после войны?
Последствия для инвесторов
Война бьет по ценам
Что подорожало больше всего
1
Лук Лук
+33,7%
2
Морковь Морковь
+27,3%
3
Свекла Свекла
+24,8%
4
Картофель Картофель
+22,6%
5
Гречневая крупа Гречневая крупа
+11,4%
6
Яблоки Яблоки
+11%
7
Пшено Пшено
+10,4%
8
Сало Сало
+8,5%
9
Мороженая рыба Мороженая рыба
+8,2%
10
Свинина Свинина
+5,7%
Что будет дефицитом
Финансовый фронт
Будущее гривни
Энергозависимость
Кто в Европе больше всего покупает российский газ
1
Венгрия Венгрия
25%
2
Словакия Словакия
22%
3
Молдова Молдова
17%
4
Австрия Австрия
15%
5
Германия Германия
14%
6
Болгария Болгария
12%
7
Чехия Чехия
12%
Конец газовой империи РФ близок
Валюта и война
Что делать с долларами?
Как не потерять все
Green energy
Зеленая трансформация Украины
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
34,00
37,50
27,37
-
-
39,49
-
-
33,79
37,40
29,29
-
33,86
37,65
-
-
-
39,47
-
-
33,86
37,65
-
-
33,86
37,65
28,98
-
33,50
37,50
-

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять