Подвергся атаке? Приложение "Ощадбанка" не работает

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Приложение "Ощадбанка" и интернет-банкинг следом за Приват24 также на время прекратили свою работу. Состоянием на 15 февраля 17:49 по киевскому времени не загружает основная страница банка и нельзя зайти в "Ощад24".
Клиенты банка сообщають в Facebook под постом Александра Дубинского, что такая ситуация наблюдается на протяжении целого дня.
По словам некоторых украинцев, ни кассы банка, ни терминалы, ни банкоматы не работали с утра до обеда 15 февраля.
Интернет-банкинг / Фото: скриншот
Дополняется...