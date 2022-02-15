Подвергся атаке? Приложение "Ощадбанка" не работает

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Приложение "Ощадбанка" и интернет-банкинг следом за Приват24 также на время прекратили свою работу. Состоянием на 15 февраля 17:49 по киевскому времени не загружает основная страница банка и нельзя зайти в "Ощад24".

Клиенты банка сообщають в Facebook под постом Александра Дубинского, что такая ситуация наблюдается на протяжении целого дня.

Реклама

По словам некоторых украинцев, ни кассы банка, ни терминалы, ни банкоматы не работали с утра до обеда 15 февраля.

Интернет-банкинг / Фото: скриншот

Дополняется...