Приват24 не работает — что произошло

Приложение не работает уже несколько часов

/ Фото: Коллаж: Сегодня

У украинцев наблюдаются проблемы со входом в Приват24. Многие уже несколько часов не могут загрузить приложение. Есть информация, что это возможная атака на ПриватБанк.

Об этом сообщил Александр Дубинский в Facebook.

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Он заявил, то ПриватБанк подвергается массированной ДДОС-атаке на протяжении уже нескольких часов.

"Не работает Приват24, есть проблемы с платежами. Проблемы усиливаются потоком клиентов, которые пытаются снять деньги в банкоматах и отделениях из-за информационной истерии вокруг военного вторжения РФ", — написал он.

Приложение Приват24 / Фото: скриншот

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В комментариях под постом украинцы заявляют, что и приложение "Ощадбанк" не работает целый день, а также его кассы и банкоматы. Кто-то наоборот уверяет, что все хорошо, в приложения одного и другого банка заходят спокойно, без проблем.

Подозрительные смс от ПриватБанка

Украинцы 15 февраля начали массово получать сообщения о том, что ПриватБанк временно прекращает работу банкоматов. Якобы по техническим причинам.

По словам спикера ПриватБанка Олега Серги, они к подозрительным сообщениям никакого отношения не имеют – сообщает "Главком". Он отметил, что это элемент атаки и ничего общего с действительностью не имеет.

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"Вероятно, это является одним из элементов информационной войны и нагнетания истерии", – отметил Олег Серга.

По словам пресс-секретаря учреждения, никаких оснований для паники пока нет, а ПриватБанк продолжает в штатном режиме обслуживать клиентов.

Ранее мы писали, что с 14 февраля клиенты ПриватБанка, которым исполнилось 60 лет, могут оплачивать коммунальные платежи из средств государственного пособия в кассах любого отделения банка.

Также мы рассказывали, что Национальный банк Украины рассчитал процентные ставки по новым кредитам банков для украинцев в январе 2022 года.