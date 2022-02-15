Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚡ Война с РФ ⛔ Признание "ЛДНР" Россией Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 🎤 Alina Pash едет на Евровидение?
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

Приват24 не работает — что произошло

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
15 февраля, 17:31
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Приложение не работает уже несколько часов
/ Фото: Коллаж: Сегодня

У украинцев наблюдаются проблемы со входом в Приват24. Многие уже несколько часов не могут загрузить приложение. Есть информация, что это возможная атака на ПриватБанк.

Об этом сообщил Александр Дубинский в Facebook.

Реклама

Он заявил, то ПриватБанк подвергается массированной ДДОС-атаке на протяжении уже нескольких часов.

"Не работает Приват24, есть проблемы с платежами. Проблемы усиливаются потоком клиентов, которые пытаются снять деньги в банкоматах и отделениях из-за информационной истерии вокруг военного вторжения РФ", — написал он.

Приложение Приват24
Приложение Приват24 / Фото: скриншот

Реклама

В комментариях под постом украинцы заявляют, что и приложение "Ощадбанк" не работает целый день, а также его кассы и банкоматы. Кто-то наоборот уверяет, что все хорошо, в приложения одного и другого банка заходят спокойно, без проблем.

Подозрительные смс от ПриватБанка

Украинцы 15 февраля начали массово получать сообщения о том, что ПриватБанк временно прекращает работу банкоматов. Якобы по техническим причинам.

По словам спикера ПриватБанка Олега Серги, они к подозрительным сообщениям никакого отношения не имеют – сообщает "Главком". Он отметил, что это элемент атаки и ничего общего с действительностью не имеет.

Реклама

"Вероятно, это является одним из элементов информационной войны и нагнетания истерии", – отметил Олег Серга.

По словам пресс-секретаря учреждения, никаких оснований для паники пока нет, а ПриватБанк продолжает в штатном режиме обслуживать клиентов.

Ранее мы писали, что с 14 февраля клиенты ПриватБанка, которым исполнилось 60 лет, могут оплачивать коммунальные платежи из средств государственного пособия в кассах любого отделения банка.

Также мы рассказывали, что Национальный банк Украины рассчитал процентные ставки по новым кредитам банков для украинцев в январе 2022 года.

В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюсмейкеры
Наши авторы
София Зиновьева Курс доллара устроил настоящие "качели": что происходит с гривней София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Ульяна Лебич Подвергся атаке? Приложение "Ощадбанка" не работает Ульяна Лебич · Редактор Деньги Сегодня
Андрей Галицкий Цены на газ в Европе с треском рухнули – при чем тут Украина Андрей Галицкий · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Тарифы на газ
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Крипторынок
Больше новостей
Ньюсмейкер
Юлия Ляхова

Юлия Ляхова

Team Lead Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Бизнес News
Больше новостей
В кулуарах Власти
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Новости Украины
Больше новостей
Ньюсмейкер
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Главное о деньгах
Ньюсмейкер
Ульяна Лебич

Ульяна Лебич

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
статистика
Курс криптовалюты сегодня
currency.com

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

44297.19

Dogecoin (DOGE)

0.15

Ethereum (ETH)

3121.44

Litecoin (LTC)

131.59

Ripple (XRP)

0.83

Купить криптовалюту
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.54

Российский рубль (₽)

0.3737

Евро (€)

32.33

БИЗНЕС АУТ?
Налоговая порка продолжается
Почувствуй себя в шкуре бизнесмена
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Цитата дня

Сейчас нет экономических причин роста курса, есть психологическое давление. Вот сейчас есть опасения, поэтому и растет курс. Чисто на психологии.

Цитата на segodnya.ua
Сергей Фурса Инвестиционный банкир
Что будет с долларом?
Газовый кризис
Цены в ЕС бьют все рекорды
Что происходит?
Доллар VS гривня
В какой валюте хранят деньги украинцы
Загляни под матрас
ТОП-вакансии 2021
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще был высокий спрос?
Опрос
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Кликни, чтобы не стоять в очереди
Выбор украинцев
Лидеры авторынка 2021
1
Toyota Toyota
15,2 тыс.
2
Renault Renault
13,5 тыс.
3
Kia Kia
9,1 тыс.
4
Škoda Škoda
6,2 тыс.
5
Nissan Nissan
4,8 тыс.
Весь рейтинг
Doodle Сегодня
15 февраля. Гульельмо Маркони. Ровно сто лет назад в этот день начались регулярные трансляции радиопередач из графства Эссекс (Англия), что стало возможным благодаря открытиям нобелианта из Италии...
История дня - за минуту

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Коммуналка
Сколько будем платить за газ?
Узнать!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
33,45
32,95
32,00
18,11
33,50
33,00
32,00
18,05
33,85
32,85
31,85
19,05
35,68
35,18
34,99
19,48
38,09
34,50
33,00
19,01
38,49
35,43
34,93
18,74
38,99
36,75
35,99
19,64
38,99
35,84
35,29
19,15
38,99
36,75
35,99
19,64
39,97
35,84
37,97
19,68

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять