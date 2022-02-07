Подросткам начали выплачивать "тысячу Зеленского": как получить деньги в "Дії"

Подростки уже получают свою тысячу гривен / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня
С сегодняшнего дня, 7 февраля 2022 года, подростки могут получить 1000 грн от государства по программе "єПідтримка".
Об этом информируют в Telegram-канале сервиса государственных услуг "Дія".
Получить деньги смогут дети 14-18 лет, у которых в приложении есть "зеленый" сертификат и специальная банковская карта.
Как пользоваться услугой?
- Откройте специальную банковскую карту для ребенка в банке.
- Установите приложение "Дія" на смартфоне.
- Авторизироваться в приложении.
- Нажать "Послуги" — "єПідтримка" — "Отримати допомогу".
На что можно потратить деньги?
Деньги можно потратить на товары или услуги бизнесов, наиболее пострадавших от пандемии:
- кинотеатры;
- железнодорожные и авиабилеты в пределах Украины;
- театры;
- концерты, музеи и выставочные залы;
- книги;
- образовательные курсы;
- канцтовары;
- газеты или журналы (печатная продукция).
Как получить деньги через ПриватБанк?
Оформить карту можно в мобильном приложении "Приват24". Для этого нужно:
- обновить приложение;
- зайти во вкладку "Гаманець";
- нажать меню "Додати" и выбрать карту "єПідтримка".
Для зачисления денег достаточно перейти по ссылке в приложение "Дія" и подать заявку на их выплату на карту ПриватБанка.
Если ребенку уже исполнилось 14 лет и он еще не пользуется карточками ПриватБанка, необходимо пройти идентификацию в любом отделении ПриватБанка, имея идентификационный код и паспорт гражданина Украины или паспорт гражданина Украины для выезда за границу.
Напомним, что украинские пенсионеры с 24 января получили возможность потратить "ковидную" тысячу на лекарства. Нововведения касается людей в возрасте от 60 лет.
Раньше мы также пошагово рассказывали, как заказать лекарство онлайн с помощью "ковидной" тысячи или помочь с этим родственникам, знакомым.