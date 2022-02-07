Підліткам почали виплачувати "тисячу Зеленського": як отримати гроші в "Дії"

Підлітки вже отримують свою тисячу гривень / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Відсьогодні, 7 лютого 2022 року, підлітки можуть отримати 1000 грн від держави за програмою "єПідтримка".

Про це інформують в Telegram-каналі сервісу державних послуг "Дія".

Реклама

Отримати гроші зможуть діти 14-18 років, у яких в застосунку є "зелений" сертифікат та спеціальна банківська картка.

Як скористатися послугою?

Відкрити спеціальну банківську карту для дитини в банку. Встановити застосунок "Дія" на смартфон. Авторизуватися у застосунку. Натиснути "Послуги" — "єПідтримка" — "Отримати допомогу".

На що можна витратити кошти?

Гроші можна витратити на товари чи послуги бізнесів, що найбільше постраждали від пандемії:

кінотеатри;

залізничні та авіаквитки в межах України;

театри;

концерти, музеї та виставкові зали;

книжки;

освітні курси;

канцтовари;

газети чи журнали (друкарську продукцію).

Як отримати гроші через ПриватБанк?

Оформити картку можна у мобільному додатку "Приват24". Для цього потрібно:

Реклама

оновити додаток;

зайти у вкладку "Гаманець";

натиснути меню "Додати" та вибрати картку "єПідтримка".

Для зарахування допомоги достатньо перейти за посиланням у додаток "Дія" та подати заявку на виплату допомоги на карту ПриватБанку.

Якщо дитині вже виповнилося 14 років і воне ще не користується картками ПриватБанку, необхідно пройти ідентифікацію у будь якому відділенні ПриватБанку, маючи при собі ідентифікаційний код та паспорт громадянина України чи паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

Нагадаємо, що українські пенсіонери з 24 січня отримали можливість витратити "ковідну тисячу" на ліки. Нововведення стосується людей віком від 60 років.

Реклама

Раніше ми також покроково розповідали, як замовити ліки онлайн за допомогою "ковідної" тисячі або допомогти з цим родичам чи знайомим.