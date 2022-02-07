Підліткам почали виплачувати "тисячу Зеленського": як отримати гроші в "Дії"

Підлітки вже отримують свою тисячу гривень / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні
Відсьогодні, 7 лютого 2022 року, підлітки можуть отримати 1000 грн від держави за програмою "єПідтримка".
Про це інформують в Telegram-каналі сервісу державних послуг "Дія".
Отримати гроші зможуть діти 14-18 років, у яких в застосунку є "зелений" сертифікат та спеціальна банківська картка.
Як скористатися послугою?
- Відкрити спеціальну банківську карту для дитини в банку.
- Встановити застосунок "Дія" на смартфон.
- Авторизуватися у застосунку.
- Натиснути "Послуги" — "єПідтримка" — "Отримати допомогу".
На що можна витратити кошти?
Гроші можна витратити на товари чи послуги бізнесів, що найбільше постраждали від пандемії:
- кінотеатри;
- залізничні та авіаквитки в межах України;
- театри;
- концерти, музеї та виставкові зали;
- книжки;
- освітні курси;
- канцтовари;
- газети чи журнали (друкарську продукцію).
Як отримати гроші через ПриватБанк?
Оформити картку можна у мобільному додатку "Приват24". Для цього потрібно:
- оновити додаток;
- зайти у вкладку "Гаманець";
- натиснути меню "Додати" та вибрати картку "єПідтримка".
Для зарахування допомоги достатньо перейти за посиланням у додаток "Дія" та подати заявку на виплату допомоги на карту ПриватБанку.
Якщо дитині вже виповнилося 14 років і воне ще не користується картками ПриватБанку, необхідно пройти ідентифікацію у будь якому відділенні ПриватБанку, маючи при собі ідентифікаційний код та паспорт громадянина України чи паспорт громадянина України для виїзду за кордон.
Нагадаємо, що українські пенсіонери з 24 січня отримали можливість витратити "ковідну тисячу" на ліки. Нововведення стосується людей віком від 60 років.
Раніше ми також покроково розповідали, як замовити ліки онлайн за допомогою "ковідної" тисячі або допомогти з цим родичам чи знайомим.