Подорожание на 225%: где в Украине самые высокие цены на аренду квартир

Коротко о том, где больше всего подскочили цены на аренду жилья во время войны / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

На западе Украины за последние полгода существенно выросла стоимость аренды квартир.

Таковы данные исследования рынка от ресурса Flatfy за октябрь 2021-го – май 2022 года.

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Где арендовать квартиры стало дороже?

По сравнению с октябрем, в мае самый большой рост стоимости аренды жилья зафиксировали на Закарпатье – в Ужгородской области цены подскочили на 225%. На втором месте Черновицкая область, где снимать квартиры стало дороже на 156%.

В тройке лидеров оказалась также Ивано-Франковская область, где цены на аренду квартир подскочили на 128%. Высокий ценовой показатель (+96%) и во Львовской области, где жилье снимать всегда было дороговато.

Значительно выросла (+88%) стоимость аренды в Черкасской области. Достаточно большие суммы придется заплатить за квартиру в Тернопольской (+81%) и Винницкой (+55%) областях.

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Где ценовые скачки незначительны или ушли в минус?

Незначительный скачок цен на аренду квартир заметен в Хмельницкой (+46%), Запорожской (+41%), Ровенской (+35%) и Днепропетровской (+34%) областях. Сравнительно небольшие наценки выставили владельцы недвижимости на Волыни (+20%), в Сумской (+15%), Черниговской (+10%), Полтавской (+5%) и Кировоградской (+5%) областях.

В Житомире и Харькове стоимость аренды не изменилась. В других областях, где недавно были или продолжаются боевые действия, цены даже ниже довоенных.

В частности, в Киеве и области арендовать квартиры стало на 11% дешевле. Изменения можно увидеть в Одесской (-21%), Херсонской (-8%) и Николаевской (-5%) областях.

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Стоимость жилья в аренду

Кто может не платить за аренду?

Во время войны государство пытается поддержать бизнес, насколько это возможно. Поэтому в мае некоторым физическим лицам и ФЛП отменили арендную плату.

Некоторых украинцев освободили от арендной платы до 30 сентября или до конца 2022 года. Речь идет о тех, кто имеет договоры аренды государственного и коммунального имущества, которые действовали по состоянию на 24 февраля. Это такие арендаторы:

физические лица и ФЛП, которых призвали или приняли на военную службу после объявления военного положения;

использующие имущество, расположенное в административно-территориальных единицах, где в условиях военного положения прекращается доступ пользователей к единым и государственным реестрам, держателем которых является Министерство юстиции Украины;

лица, использующие государственное имущество на территории Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Николаевской областей и города Киева;

лица, которые используют коммунальную недвижимость в учреждениях культуры и образования, если объект аренды был передан в аренду на почасовой основе.

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