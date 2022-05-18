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Некоторых украинцев освободили от арендной платы – кого касаются изменения

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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18 мая, 11:07
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Рассказываем, кто и в течение какого времени может не платить за аренду государственного и коммунального имущества
Кто теперь может не платить за аренду
Кто теперь может не платить за аренду / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Во время действия военного положения государство пытается помочь бизнесу различными способами. Теперь некоторым физлицам и ФЛП отменили арендную плату.

О таких изменениях сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Кого касаются изменения

От арендной платы по договорам аренды государственного и коммунального имущества, действовавших на 24 февраля 2022 года, до конца этого года уволили таких арендаторов:

  • физических лиц и ФЛП, которые были призваны или приняты на военную службу после объявления военного положения;
  • использующие имущество, расположенное в административно-территориальных единицах, в пределах которых прекращается доступ пользователей к единым и государственным реестрам, держателем которых является Министерство юстиции Украины, в условиях военного положения.

Кроме того, от арендной платы освобождены и те, которые используют госимущество на территориях Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Николаевской областей и города Киева. А также в учреждениях культуры и образования, если объект аренды был передан в аренду на почасовой основе.

Для этой категории арендаторов плату отменили до 30 сентября 2022 года.

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А вот арендаторов, которые используют госимущество на территориях Кировоградской, Днепропетровской, Житомирской, Одесской областей, освободили от платы до 30 мая 2022 года.

Кроме того, срок действия договоров аренды коммунального и госимущества, завершающийся во время действия военного положения и четыре месяца с даты его прекращения или отмены, продлили автоматически.

Какой бизнес может получить 125 тыс. грн

Раньше мы рассказывали, что в Украине запускают грантовый фонд для поддержки бизнеса во время войны. Рассчитан он на 300 микро- и малых предприятий. Заявку на участие можно подать на портале "Дія". Ее может подать:

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  • бизнес, расположенный в области, где ведутся или велись боевые действия;
  • бизнес, выехавший из этих областей и временно развернувшийся в более безопасном городе;
  • бизнес, который пострадал в результате боевых действий, но все равно продолжает работать и может это подтвердить.

Приоритет в отборе предоставляется компаниям, которые производят жизненно необходимые товары для украинцев и ВСУ. Отбором заявок будет заниматься комиссия по независимым бизнес-экспертам.

Мы также рассказывали, что "Дія" открыа центр в Варшаве. В центре "Дія.Бізнес" можно получить следующие услуги:

  • проконсультироваться по открытию бизнеса в Польше;
  • получить информацию о статусе беженца или других правовых основаниях пребывания на территории Польши;
  • выяснить детали по проживанию и трудоустройству в Польше.

"Сегодня" писали и о том, что налоговая готовит проверки украинцев. Читайте, каких предпринимателей будут проверять в первую очередь.

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