Под кроватью, подушкой или в шкафу? Где и как хранить марку с российским кораблём

Как правильно хранить марку дома - инструкция / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Марку с легендарной фразой украинского пограничника Романа Грибова, который указал единственный верный путь для российского крейсера "Москва", украинцы будут бережно хранить и, не исключено, передавать из поколения в поколение.

На Youtube-канале Филателия Украины рассказали, как хранить марки в специальных альбомах и почему.

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Так, альбомы для марок должны быть хорошего качества. Особое внимане стоит обратить на страницы альбома: лучше отказаться от бумажных страничек, так как они часто рвутся, поэтому и сама марка тоже может пострадать.

Так же лучше не покупать альбомы, где есть специальные платиковые вставки для марок. Все дело в том, что на них очень собирается пыль, из-за которой со временем страдает качество марок.

Отметим, что есть и другие способы хранения марок. Например:

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В большом шкафу

Если марку долго держать в открытом месте, куда регулярно попадают солнечные лучи Маркам п – марка быстро состарится. Поэтому шкаф как нельзя лучше подходит для хранения марки, ведь таким образом ввы исключите попадание прямого света в марки.

В отдельном шкафчике

Марку необходимо спрятать в таком месте, куда точно не попадает влажность. Также важно учитывать, что температурный режим для хранения марок – от 15 до 21 градуса. Влажность в помещении должна быть 50-65 процентов. Поэтому в шкавчике марка должна храниться в 5-10 см до стены. Если у шкафчика есть стеклянная дверь, то ее лучше всего закрыть темной тканью, чтобы свет не попадал внутрь.

На полке для книг

Это прежде всего касается для хранения марок в альбоме. Не рекомендуется складывать альбомы стопкой — они должны стоять как книги, чтобы марки не приклеились к листам. Тогда и эластичность марок тоже сохранится.

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Что еще нужно знать о хранении марки:

Помещение, которое используется дл хранения марок, важно систематически проветривать. Застоявшийся и затхлый воздух, пыль, табачный дым плохо влияют на краски и бумагу. Проветривание в дождливую погоду не должно быть длительным.

Если марки покупались зимой, то перед тем, как перенести их в альбом, марки нужно подержать в теплой комнате около получаса. Переворачивать марки необходимо пинцетом — так испарится излишняя влага.

Популярность почтовой марки

Общий тираж марок с иллюстрацией крымчанина Бориса Гроха составляет один миллион. Выпустили и 20 тысяч тематических конвертов. Марки для внутреннего использования – номиналом F (23 грн), а для отправки за границу – W (1,5 доллара).

После появления марки в продаже начался настоящий ажиотаж: перед почтовыми отделениями выстроились очереди больше, чем за новой моделью iPhone.

Ранее мы рассказывали, что маркой с легендарной украинской фразой торгуют на международной торговой площадке ebay, и писали, сколько каждому из нас придется отдать за восстановление послевоенной Украины