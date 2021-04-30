Почему все подорожало? Три причины роста цен на продукты

На стоимость еды в Украине влияют и внешние факторы. Страна – крупный экспортер продовольствия, а потому не может быть свободной от глобального влияния

В Украине продолжили расти цены на продукты – с начала года заметно подорожал борщнабор, подсолнечное масло, куриные яйца. Эксперты назвали сайту "Сегодня" три основных причины роста цен в Украине:

Продолжающееся мировое подорожание продуктов. Сезонный фактор – речь идет о ранних овощах, корнеплодах и ягодах. Снижение объема предложения ряда товаров, прежде всего, это мясо и морская рыба.

Что касается мировых цен, то они повышаются десятый месяц подряд, по информации ФАО – продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. А поскольку Украина является крупным экспортером продовольствия на мировом рынке, то очевидно, что цены внутри страны будут стремиться к мировым.

Сезонный фактор роста цен в Украине усугубился из-за поздней весны. Цены на первые овощи нового урожая пока высокие. Например, кило свежей редиски до сих пор стоит 45-50 гривен, год назад было дешевле на 25-30%.

Реклама

Предложение продуктов упало из-за снижения производства. Например, курятины стало меньше впервые за последние 20 лет, поголовье птицы снизилось на 20%. Главная причина – корма для кур подорожали на 35%. В итоге год куриные ножки подорожали на 70%, а филе – на 12-15%, выросли цены и на яйца. Еще хуже ситуация с говядиной. Поголовье крупного рогатого скота с 1991 года упало в 20 раз.

Напомним, ранее корреспонденты "Сегодня" выяснили, можно ли сэкономить на пасхальной выпечке. Результаты эксперимента – в нашем сюжете:

Видео: Сегодня