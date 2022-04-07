Почему в "Дії" не удается подать заявку на компенсацию поврежденного имущества

При подаче заявки в "Дії" на компенсацию имущества могут возникнуть проблемы / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинцы, жилье которых было потеряно или повреждено во время войны, смогут получить компенсацию. Подать заявку на компенсацию можно через приложение "Дія". Уже 55 тыс. человек воспользовались услугой, однако иногда у пользователей возникают проблемы с подачей заявки.

О самых распространенных проблемах рассказали в пресс-службе "Дії".

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Почему возникают ошибки при подаче заявки

Подать заявку может любой украинец через приложение, если у него поврежден или разрушен:

частный дом (усадебный, дачный или садовый);

квартира;

другое жилое помещение (на которое зарегистрировано отдельное право собственности, а не в составе дома).

Чтобы подать заявку, нужно:

зайти в "Дію", нажать "Послуги", а затем "Пошкоджене майно";

заполнить форму, указав всю необходимую информацию.

Для заполнения формы понадобятся данные об объекте, фото и видео повреждений и контакты человека, который оставляет заявку.

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Иногда у пользователей возникает проблема, что неактивной становится кнопка "Далі" на шаге "Фіксація пошкоджень". Чтобы решить это, проверьте поле "Опис пошкодження". Текст в поле не должен превышать 200 символов. Из-за превышения лимита символов приложение может не пускать вас дальше.

Еще одна проблема – появляется сообщение "неправильный email" при подаче заявления. Чаще люди случайно ставят лишние пробелы при вводе электронной почты. Также следует помнить, что почту нужно вводить только латинскими символами.

В пресс-службе напоминают, что подать заявку могут только собственники поврежденного жилья. Кроме того, если необходимо, то заявку можно подать повторно.

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Какие документы для возмещения ущерба нужны

Ранее "Сегодня" рассказывали, что чтобы вам возместили ущерб, следует обязательно иметь правоучредительные документы на жилье, подтверждающие, что вы являетесь его владельцем.

В Украине есть следующие виды правоучредительных документов:

договор купли-продажи;

свидетельство о праве собственности;

договор дарения;

договор мены;

решение суда, вступившее в законную силу;

свидетельство о праве на наследство.

Министр юстиции Украины Денис Малюска порекомендовал потерявшим жилье украинцам оформить правоучредительные документы в соответствующих органах, иначе можно оставаться без новой недвижимости.

"Сегодня" также писали, кто из украинцев получит компенсацию за коммуналку, и какие семьи могут получить денежную помощь от государства во время войны.