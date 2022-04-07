Чому в "Дії" не вдається подати заявку на компенсацію пошкодженого майна

При подачі заявки в "Дії" на компенсацію майна можуть виникнути проблеми / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Українці, житло яких було втрачене чи пошкоджене під час війни, зможуть отримати компенсації. Подати заявку на компенсацію можна через застосунок "Дія". Уже 55 тис. людей скористалися послугою, проте часом у користувачів виникають проблеми із подачею заявки.

Про найпоширеніші проблеми розповіли у пресслужбі "Дії".

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Чому виникають помилки при подачі заявки

Подати заявку може будь-який українець через застосунок, якщо у нього пошкоджено чи зруйновано:

приватний будинок (садибний, дачний чи садовий);

квартиру;

інше житлове приміщення (на яке зареєстровано окреме право власності, а не в складі будинку).

Щоб подати заявку, потрібно:

зайти у "Дію" та натиснути "Послуги", а далі "Пошкоджене майно";

заповнити форму, вказавши всю потрібну інформацію.

Для заповнення форми знадобляться дані про об'єкт, фото й відео пошкодження та контакти людини, яка залишає заявку.

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Часом у користувачів виникає проблема, що неактивною стає кнопка "Далі" на кроці "Фіксація пошкоджень". Щоб це вирішити, потрібно перевірити поле "Опис пошкодження". Текст у полі не повинен перевищувати 200 символів. Через перевищення ліміту символів застосунок може не пропускати вас далі.

Ще одна проблема – з'являється повідомлення "неправильний email" при поданні заяви. Найчастіше люди випадково ставлять зайві пробіли при введенні електронної пошти. Також варто пам'ятати, що пошту треба вводити лише латинськими символами.

У пресслужбі нагадують, що подати заявку можуть лише власники пошкодженого житла. Крім того, якщо потрібно, то заявку можна подати повторно.

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Які документи для відшкодування збитків потрібні

Раніше "Сьогодні" розповідали, що аби вам відшкодували збитки, слід обов'язково мати правоустановчі документи на житло, що підтверджують, що ви є його власником.

В Україні є такі види правоустановчих документів:

договір купівлі-продажу;

свідоцтво про право власності;

договір дарування;

договір міни;

рішення суду, що набрало законної сили;

свідоцтво про право на спадщину.

Міністр юстиції України Денис Малюська порекомендував українцям, які втратили житло, оформити правоустановчі документи у відповідних органах, інакше можна залишатися без нової нерухомості.

"Сьогодні" також писали, хто з українців отримає компенсацію за комуналку, та які родини можуть отримати грошову допомогу від держави під час війни.