Почему дорожают продукты и как изменятся цены к лету

Эксперты утверждают, что цены в Украине достигли мирового уровня. На их рост влияла конъюнктура рынка и повышение минимальной зарплаты

В Украине стремительно раскручивается инфляция – за первый квартал, по данным Госслужбы статистики, цены выросли на 4,1%, при том что за весь 2020 год инфляция была 5%. Но намного быстрее дорожают ежедневно востребованные продукты, товары и услуги.

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Что нынче почем

Напомним: сайт "Сегодня" ежеквартально оценивает стоимость двадцати самых востребованных, с нашей точки зрения, товаров и услуг, от которых население не откажется, несмотря на их подорожание. Цены мониторит Госслужба статистики (см. инфографику).

Цены на продукты

Как видно из инфографики, за январь-март больше всего подорожали борщнабор и подсолнечное масло. Но если в деньгах стоимость килограмма овощей для борща выросла всего на пару гривен, то литр масла подорожал намного больше – сразу на 10 гривен. Из других товаров повседневного спроса с начала года более чем на 10% подорожали: сахар (на 16,7%), яйца (на 16,5%), куриные тушки (на 12,7%), яблоки (на 12%), мука (на 11,7%). Вслед за мукой на 5-7% вырос в цене хлеб. Незначительно, в пределах 3% за три месяца, подорожала молочка, свинина и вареные колбасы, причем не высшего сорта, а первого, которые с полным правом можно назвать "социальной едой".

Интересно, что год назад, в I квартале 2020 года, мы наблюдали противоположную картину: подешевели на 1-9% свинина, курятина, молоко, мука. Не изменились цены на хлеб, батоны, вареную колбасу, подсолнечное масло. Но больше всего упали цены на яйца: почти на 30% за три месяца. Год назад десяток яиц стоил 15 грн, вдвое меньше, чем сейчас.

Цены на промтовары и услуги

Больше всего с начала 2020 года подорожал бензин: на 15% или на 3,7 грн/л.

Цены на лекарства выросли незначительно, а жаропонижающие украинского производства даже подешевели на 2% или на символические 20 копеек за упаковку. Практически не изменились цены и на самые востребованные импортные лекарства: сердечные, жаропонижающие, антибиотики.

Аренда 1-комнатной квартиры повысилась на 3,5% за квартал и на 6,5% за год, то есть меньше чем на уровень инфляции (7,5% квартал к кварталу).

В деньгах с начала года наша корзинка товаров и услуг подорожала на 288 грн (8,8%) до 4935 грн. А в сравнении с 1-м кварталом 2020 года двадцать "самых-самых" товаров и услуг подорожали на 9,9%. Это выше, чем уровень инфляции квартал к кварталу (7,5%).

Почему ускорился рост цен

Экономисты говорят, что происходящее объясняется несколькими факторами: рост мировых цен на продовольствие, повышение зарплат в Украине, в 2020 году был хуже урожай, чем в 2019 году.

"Рассмотрим наиболее подорожавшие позиции: это подсолнечное масло, сахар, яйца, мука и хлеб, – анализирует член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. – На подсолнечное масло значительно выросли мировые цены из-за повышения спроса со стороны КНР, Индии и стран Юго-Восточной Азии. А Украина – крупнейший в мире экспортер "олии". Очевидно, что наши производители не будут продавать масло внутри страны дешевле, чем за рубеж. Сахара в стране наварено меньше, зерна тоже собрано меньше. Цены на него повысились в том числе и из-за роста себестоимости, так как поднялись минимальные зарплаты. Повышение стоимости зерна отразилось на цене муки, хлеба, куриных яиц, в стоимости которых 60% – это затраты на корм".

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко добавил, что на рост стоимости яиц и курятины повлияло снижение их производства из-за того, что по санитарно-эпидемиологическим причинам закрылось несколько птицефабрик.

"Яиц сейчас производится меньше на 20%, чем год назад, отсюда и рост цен, несмотря на то, что их дефицита нет", – уверен Александр Охрименко.

Также Охрименко напомнил, что стоимость сигарет у нас растет примерно на 20% в год (в этом году около 10 грн за пачку сигарет среднего класса или до 50-52 грн). На них ежеквартально повышаются акцизы примерно на 5%. Так будет, пока цена не достигнет 90 грн за пачку (3 евро) – такое обязательство Украина взяла на себя еще в 2016 году, подписав Ассоциацию с ЕС.

Глава Национального совета экономического развития Алексей Дорошенко утверждает, что цены на сахар и яйца повысились необоснованно. По его словам, этим повышением занялся Антимонопольный комитет и скоро надо ждать снижения.

Чего ждать во втором квартале

Эксперты прогнозируют, что во II квартале не будет такого значительного роста цен на продукты, как в I квартале. По их оценкам, инфляция за апрель-июнь составит не более 1,5-2%, это вдвое ниже, чем за январь-март.

По подсчетам Алексея Дорошенко, цены на подсолнечное масло достигли максимума, а сахар у нас уже дороже, чем за рубежом.

"Сахар должен подешеветь примерно на 15%, до 20,5 грн/кг, яйца тоже, на масло цены сохранятся", – говорит Алексей Дорошенко.

Олег Пендзин ожидает удешевления борщнабора за счет появления на рынке огородной продукции нового урожая.

Александр Охрименко тоже говорит, что продукты дорожать в ближайшие месяцы не должны, а вот рост стоимости топлива продолжится. Главных причин две – повышение стоимости нефти и снижение объемов поставок дизтоплива и бензина в Украину.

"Цена литра бензина А-95 поднимется, но не выше 30 грн/л (сейчас 28,6 грн/л)", – подсчитал Александр Охрименко.

А вот в продовольственной организации ООН (ФАО) утверждают, что в Украине не такие уж дорогие продукты. Например, наши "золотые" яйца – одни из самых дешевых в мире. Подробнее смотрите в сюжете.

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