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Карта. Где в Украине самые дешевые и дорогие продукты на Пасху

20 апреля, 11:48

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Стоимость пасхальной корзинки в 2021 году традиционно отличается в зависимости от региона; разница между самой дешевой и самой дорогой – 192 гривни

В среднем по Украине пасхальная корзинка в 2021 году будет стоить 963 гривни. Речь идет о наборе из традиционных мясных изделий, яиц, кулича, сливочного масла, мягкого и твердого сыра, а также дополнительных продуктов – помидоров, огурцов, яблоков и красного вина. Самым дешевым пасхальный набор оказался в Тернопольской области – 868 гривен, а самым дорогим в Киеве – 1060 гривен.

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Такие данные обнародовал директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики", академик НААН Юрий Лупенко.

Цены на продукты к пасхальному столу в западных регионах:

  • Тернопольская область – 868 грн;
  • Волынская – 887 грн;
  • Ровенская – 890 грн;
  • Закарпатская – 914 грн;
  • Ивано-Франковская – 937 грн;
  • Черновицкая – 939 грн;
  • Львовская – 949 грн.

В центре Украины:

В тренде
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  • Житомирская область – 902 грн;
  • Полтавская – 911 грн;
  • Хмельницкая – 915 грн;
  • Сумская и Черниговская – по 919 грн;
  • Винницкая – 925 грн;
  • Кировоградская- 935 грн;
  • Черкасская – 971 грн;
  • Киевская – 973 грн (Киев – 1060 грн).
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Цены пасхальной корзинки на востоке страны:

  • Днепропетровская область – 924 грн;
  • Запорожская – 931 грн;
  • Луганская – 936 грн;
  • Донецкая – 992 грн;
  • Харьковская – 1011 грн.

В южных областях:

  • Николаевская – 929 грн;
  • Херсонская 969 грн;
  • Одесская – 972 грн.

Напомним, ранее аналитики ассоциации "Мясной отрасли" предупредили украинцев о взлете цен на мясо к Пасхе и майским.

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Источник: Сегодня

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