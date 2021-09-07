Победит "жадность"? Что происходит с долларом на межбанке

Евро продолжает расти. Коллаж "Сегодня" / Фото: Сегодня

После того, как курс доллара и евро по официальному курсу снизился в цене, на межбанке он также продолжил падать, – до 26,75/26,77.

Как говорят аналитики Минфина, уже с самого начала открытия торгов по доллару он начал набирать обороты. Спрос на валюту постепенно растет.

Начало торгов поможет определить, что "победит" – жадность некоторых покупателей, которые провоцируют понижение, или же рост реального спроса, который укрепит доллар на торгах.

И пока доллар на межбанке падает – евро растет. Его курс стал выше на 9 копеек и достиг 31,77/31,79 грн/евро.

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Что происходило с курсом доллара на межбанке в течение месяца. Данные: Минфин

Что будет с курсом в ближайшее время

Аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак считает, что в Украине динамика доллара умеренно-негативная. Гривня еще не готова дешеветь, а доллар не имеет сильной поддержки в виде спроса для того, чтобы расти.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко не видит оснований для девальвации гривни в сентябре – поэтому гривневые вклады по-прежнему остаются выгоднее валютных заначек.

Что происходило с курсом доллара:

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.

К слову, согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.