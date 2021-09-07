Переможе "жадібність"? Що відбувається з доларом на міжбанку

Євро продовжує рости. Колаж "Сьогодні" / Фото: Сьогодні

Після того, як курс долара і євро за офіційним курсом знизився в ціні, на міжбанку він також продовжив падати, – до 26,75/26,77.

Як кажуть аналітики Мінфіну, вже з самого початку відкриття торгів по долару він почав набирати обертів. Попит на валюту поступово зростає.

Початок торгів допоможе визначити, що "переможе" – жадібність деяких покупців, які провокують зниження, або ж зростання реального попиту, який зміцнить долар на торгах.

І поки долар на міжбанку падає – євро зростає. Його курс став вище на 9 копійок і досяг 31,77/31,79 грн/євро.

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Що відбувалося з курсом долара на міжбанку протягом місяця. Дані: Мінфін

Що буде з курсом найближчим часом

Аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак вважає, що в Україні динаміка долара помірно-негативна. Гривня ще не готова дешевшати, а долар не має сильної підтримки у вигляді попиту для того, щоб рости.

Президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко не бачить підстав для девальвації гривні у вересні – тому гривневі вклади як і раніше залишаються вигідніше валютних заначок.

Що відбувалося з курсом долара:

Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.

До речі, за "Індексу бігмака", долар в Україні "має" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%.