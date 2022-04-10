По стопам агрессора: из Беларуси выходит Jysk, очереди за товарами километровые

В Беларуси ажиотаж на товары из Jysk перед закрытием / Фото: Коллаж: Сегодня, Myfin.by

Поддерживающие агрессора страны расплачиваются своей экономикой, как и Россия. В частности, с 18 апреля в Беларуси прекратит работу популярная датская сеть мебельных магазинов.

Как сообщили на официальном сайте Jysk, приостановка работы временная, до очередного официального сообщения на сайте.

Реклама

Оформить заказы онлайн белорусские пользователи уже не могут – доступна только функция просмотра. Все сделанные ранее заказы компания обещает выполнить.

В магазинах сети по всей стране массово сбывают товары со скидками. За ними образовались огромные очереди, люди стоят перед входом с самого утра, чтобы забрать мебель по выгодной цене.

Очереди в Jysk / Фото: Onliner

Реклама

Jysk в Беларуси

Датская мебельная компания зашла на белорусский рынок в ноябре 2016 года. За 6 лет сеть разрослась до 10 офлайн-магазинов по всей стране – это такие города, как:

Минск;

Брест;

Гродно;

Молодечно;

Пинск;

Могилев;

Бобруйск.

По информации местного телеграм-канала Myfin.by, в тот же вечер, когда на официальном сайте Jysk опубликовали сообщение о закрытии, перед магазинами уже возникли большие очереди. Люди решили купить товары со скидками 30 – 50%.

Пользователи рассказывают, что цены со скидками, указанными на сайте, актуальны в магазинах Минска, но некоторые товары имеют наценку. Следовательно, покупатели не понимают, какую цену придется заплатить на кассе.

Реклама

Километровые очереди в белорусском магазине Jysk / Фото: Myfin.by

Километровые очереди в белорусском магазине Jysk / Фото: скриншот

Километровые очереди в белорусском магазине Jysk / Фото: Onliner

Выход компаний из России

Массово международный бизнес исходит не только из Беларуси, но и из главного агрессора – России, приостанавливает с ним работу. Такова реакция мирового сообщества на начало войны в Украине и все зверства, которые совершила российская армия при поддержке соседней страны.

Компания Jysk уже вышла из России – в начале марта планировали только приостановить работу, но 30 марта заявили о закрытии навсегда. Датский мебельный ритейлер поставляет товары в 45 стран с 1979 года.

Ранее в РФ закрыла магазины шведская компания IKEA из-за экономических санкций и значительных потерь для бизнеса. Однако российские мародеры не растерялись и украли логотип известного бренда для работы сети "ИДЕЯ".