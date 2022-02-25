"Плевок в лицо врагу": Monobank вернет кредитные лимиты, но с ограничениями

Банк вернет возможность воспользоваться кредитными средствами / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Monobank вернет возможность использовать кредитные средства и сделает доступным 10 тыс. грн лимита, если они были доступны до войны.

Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский.

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Он отметил, что "ничего хорошего из этого не получится", однако в столь сложной ситуации в стране это правильное решение.

"Это решение не банкиров и не бизнесменов, это решение — плевок в лицо врагу", – написал Олег Гороховский.

Он добавил, что кредитные лимиты вернут и сделают доступными 10 тыс. из одобренного кредитного лимита, если они были доступны вчера, 24 февраля, до начала войны.

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Правда, использовать их можно будет только на:

торговые операции;

коммуналка;

пополнение мобильного счета.

Ограничение от ПриватБанка

Государственный ПриватБанк запретил украинцам пользоваться кредитными средствами. На всех картах с кредитным лимитом установлены ограничения.