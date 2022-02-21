"Пластиковый" переворот: повторит ли Украина успех Европы

Какие нужны предпосылки, чтобы Закон о запрете пластиковых пакетов сработал во благо / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Если Украине удастся сократить объем пластиковых пакетов в обращении хотя бы на 10%, это уже будет неописуемым успехом для всех нас. Ведь, оценивая объективно, закон "Об ограничении обращения пластиковых пакетов на территории Украины" не будет действовать во благо общества без его доработки.

Такое мнение в комментарии "Сегодня" высказал выразил президент ОО "Украинская организация защиты потребителей услуг" Олег Титамир.

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Напомним, что с 10 марта вступит в силу полный запрет на продажу пластиковых пакетов толщиной от 15 до 50 микрон и значительные ограничения на продажу пакетов до 15 микрон.

По его словам, сама система запрета распространения пластиковых пакетов не приведет к существенному уменьшению их обращения в розничной торговле, если не выстроить систему расширенной ответственности не только для производителей, но и для оптовых торговцев и всех торговых заведений.

В общем, к этому вопросу следует подходить комплексно. Для того чтобы повторить успех Европы в "пластиковой" борьбе, необходимо:

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обеспечить подробные расчеты по прогнозам сокращения объемов пластиковых пакетов в торговом обороте в горизонте нескольких ближайших лет;

по прогнозам сокращения объемов пластиковых пакетов в торговом обороте в горизонте нескольких ближайших лет; одобрить новый рамочный закон "Об управлении отходами", определяющий системные основы и алгоритмы обращения с разными классами отходов. А потом на его базе нужно было бы разработать профильные детализированные законы по каждой разновидности мусора;

А потом на его базе нужно было бы разработать профильные детализированные законы по каждой разновидности мусора; создать разветвленную инфраструктуру переработки пластикового мусора – от мощных заводов до разветвленных сетей линий по переработке пластика на уровне муниципалитетов, внедрению алгоритмов повторного использования пластика в разных отраслях промышленности;

– от мощных заводов до разветвленных сетей линий по переработке пластика на уровне муниципалитетов, внедрению алгоритмов повторного использования пластика в разных отраслях промышленности; поддерживать на государственном уровне и приумножать количество предприятий, производящих экологические альтернативы пластиковым пакетам и другим изделиям из этого сырья;

на государственном уровне и количество предприятий, производящих экологические альтернативы пластиковым пакетам и другим изделиям из этого сырья; наладить эффективный контроль за соблюдением закона о запрете распространения пластика со стороны Госпродпотребслужбы;

за соблюдением закона о запрете распространения пластика со стороны Госпродпотребслужбы; массово обеспечить население экологической альтернативой (в тех же магазинах).

"Без этих пунктов правовой запрет безвозмездного распространения пластиковых пакетов "погоды в стране не сделает", — подытожил эксперт.

Результаты после запрета бесплатного распространения пакетов

По словам и. о. министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслана Стрельца, как передает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов, уже сегодня можно говорить о результатах постепенного запрета пластиковых пакетов.

"Мы достигли основной цели – достучались до сознания каждого украинца. Люди задумались, нужен ли им этот пластик. По результатам исследований, с ноября прошлого года спрос на альтернативные упаковки, экосумки в Украине вырос на 178%. Люди покупают альтернативы, использование которых за счет многократности значительно выгоднее", — прокомментировал Руслан Стрелец.

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