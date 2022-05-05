План экономического обновления Украины: как разблокировать порты и наладить экспорт в Европу

Рассказываем, что ждет логистику после войны / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В последнее время стало понятно, что Россия не только пытается захватить украинскую территорию, но и целенаправленно уничтожает транспортную и логистическую инфраструктуру. Агрессор бьет по нефтебазам, железнодорожным узлам, блокирует порты. Таким образом РФ пытается максимально усложнить транспортное сообщение в Украине, от чего не только затруднены поставки оружия из ЕС, но и страдает бизнес, работающий на экспорт.

"Сегодня" вместе с экспертами разбирались, как нужно будет модернизировать украинскую логистику после войны.

Реклама

Амбициозный план

На этой неделе в парламенте презентовали стратегию послевоенной трансформации страны под названием План экономического обновления Украины. Эта программа состоит из девяти пунктов, реализация которых должна помочь трансформировать нашу экономику после войны.

Отдельно мы хотим остановиться на логиcтических проектах украинских чиновников. Так, в Плане экономического обновления говорится, что Украина намерена осуществить:

налаживание логистических маршрутов в западном направлении;

переход от экспорта сырья к переработке в отраслях, которые дают наибольшую экспортную выручку. Особое внимание будет уделяться сельскому хозяйству и металлургии.

Эксперты говорят, что без этих изменений не сможет полноценно работать украинская экономика. Так, по данным Центра экономических стратегий, до войны морские порты Украины обеспечивали 75% экспорта (и 90% экспорта сырья). Поэтому сегодня их блокировка серьезно сказывается на экономике.

Реклама

Страдают от этого в первую очередь аграрии. Эксперты "Клуба аграрного бизнеса" говорят, что если Украина не обеспечит экспорт зерна на уровне 3-3,5 млн тонн в месяц, то оно начнет портиться в хранилищах.

Ближайшие планы

В такой ситуации нужно уже сейчас реализовывать мероприятия по увеличению пропускной способности украинского экспорта в сторону ЕС, ведь все остальные пути для украинских товаров на сегодня закрыты.

"Даже если Украина сможет в скором времени возобновить работу портов, прямое сообщение с ЕС только усилит нашу торговлю и евроинтеграцию. Какая-то часть экспорта зерновых уже отгружается по железной дороге. Дополнительно в Румынии планируют реконструировать пути украинской ширины, которые связывают Украину с румынским портом через Молдову. Планируются инвестиции в развитие транзитной инфраструктуры и на украинско-польской границе", – говорят в Центре экономических стратегий.

Но железная дорога сможет лишь частично перекрыть потери экспорта. Даже "урезанный" урожай этого года будет почти нереально вывезти. Поэтому в случае затяжной войны эксперты предлагают договориться со странами-союзниками, чтобы те согласились сопровождать суда в украинские порты с военным конвоем.

Реклама

Долгосрочные перспективы

Что касается более долгосрочных стратегий, то экономисты говорят: Украине нужно налаживать стратегическое сотрудничество с Китаем и Турцией.

"Китай давно ищет альтернативные маршруты, чтобы заменить Россию и Беларусь в транспортном коридоре, который называется "Новый шелковый путь". В Пекине и до начала войны в Украине не сильно доверяли этим двум странам, которые фактически монополизировали транспортный поток в ЕС, поэтому обсуждались альтернативные варианты поставок. Сейчас этот поиск ускорился в десятки раз. В Китае понимают, что ЕС в какой-то момент прекратит транспортное сообщение с Россией и введет санкции против РЖД", – говорит экономист Алексей Кущ.

По его словам, КНР до этого рассматривала вариант наладить транспортное сообщение через Афганистан, Иран и Турцию. Но тут возникала проблема, что Турция не хочет, чтобы китайские товары шли в ЕС через Грецию, а КНР не хочет прокладывать транспортный коридор через Балканы.

"Поэтому Украина могла бы предложить двум этим странам совместный проект создания в Одессе зоны порто-франко (зоны с правом беспошлинного ввоза и вывоза товаров. – Ред.), которая станет транспортным хабом для дальнейшего экспорта китайской продукции в ЕС. Таким образом мы не только сможем зарабатывать на транспортировке, но и получим своеобразный зонтик безопасности от двух сильных армий. Мы не знаем, как закончится война, но если Россия снова попробует устроить морскую блокаду, то она вряд ли рискнет атаковать Одессу, где будут турецкие корабли с китайскими товарами", – продолжает Алексей Кущ.

По его словам, турецкий флот значительно превосходит по своей военной мощи российские морские силы. Плюс, Турция контролирует проливы. Поэтому она может стать гарантом безопасности в Черном море.

Нужна украинская переработка

Также эксперты говорят о том, что сузившееся горлышко логистики для украинского экспорта в западном направлении будет заставлять украинский бизнес больше внимания уделять переработке.

"Нам нужно повышать уровень добавочной стоимости украинской продукции. Нужно переходить от модели экспорта больших объемов дешевого сырья к модели экспорта меньшего по объему, но более дорогого готового продукта. Если Россия не потерпит сокрушительного поражения, то у нас будут постоянные риски блокады экспорта морем. Поэтому нужно срочно уменьшать тоннажность экспорта, увеличивая его стоимость. Например, если вместо зерна экспортировать биотопливо, произведенное из кукурузы, то объемы можно уменьшить в разы", – говорит Алексей Кущ.

Даже базовая переработка зерна в муку или макаронные изделия может существенно снизить объемы поставок товаров на экспорт, но будет приносить большую прибыль.

Ранее мы писали, какую цену платит Лукашенко за поддержку Путина. О том, как война в Украине ударила по ценам в Европе, читайте здесь.