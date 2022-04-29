Привет из 90-х? Как война в Украине ударила по ценам в Европе

Эксперты говорят, что самую злую шутку с ЕС играет многолетняя зависимость от российских энергоносителей

Рассказываем, что происходит с ценами в ЕС / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Война России против Украины разрушает не только нашу экономику, но и грозит огромными потерями европейским странам. В марте инфляция в ЕС установила очередной антирекорд, а некоторые страны из-за роста цен даже вспоминают лихие девяностые. Виноваты в этом как ковидные стимулы экономики, так и санкции Запада против России.

"Сегодня" вместе с экспертами разбирались, что происходит с ценами в ЕС и как страны Европы собираются бороться с высокой инфляцией.

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Привет из 90-х

Экономику Европы в последние десятилетия экономисты сравнивали с озером, которое медленно превращается в болото. Там не было ни резкого роста или падения экономики, зато и цены из года в год были практически стабильными. Годовая инфляция в среднем составляла 1-1,5%. Как говорится, рай для любителей стабильности.

Но щедрое стимулирование экономики в период пандемии за счет эмиссии евро привело к росту потребительских цен. А тут еще и Россия прошлой осенью устроила энергетический кризис на европейском рынке газа.

После того, как Москва начала полноценную войну против Украины, европейские страны начали декларировать уменьшение зависимости от российских энергоресурсов. Это продолжило толкать цены вверх.

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Как результат, в марте инфляция в странах-членах ЕС достигла рекордно показателя 7,5% в годовом исчислении. Это самый высокий показатель с начала расчета данных в 1997 году.

Для примера, в марте прошлого года инфляция в ЕС была почти в шесть раз ниже – всего 1,3%. За первый весенний месяц цены выросли на 2,4%, что также является своеобразным антирекордом.

Основной причиной роста инфляции Евростат называет войну России против Украины и санкции, введенные против Москвы, которые привели к резкому скачку цен на нефть и газ. По данным статведомства, энергоресурсы подорожали на 44,4% по сравнению с мартом прошлого года.

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При этом инфляция росла неравномерно. В некоторых странах цены улетели в космос. Так инфляция семи государств перевалила за отметку 10%. В Польше цены выросли на 10,2%, в Болгарии – на 10,6%, в Латвии – 11,5%, в Нидерландах – 11,7%, Чехии – 11,9%, Эстонии – 14,8%, Литве – 15,6%.

В Литве уже вспоминают девяностые. Нынешний рост цен – это самая высокая годовая инфляция с 1994 года, когда она достигала 45%.

В большинстве стран основной прирост дают энергоносители, коммунальные тарифы и продукты питания. Практически все это связано с войной России в Украине – продукты дорожают из-за ограничений в поставках из нашей страны, а энергоносители – из-за санкций и агрессивной политики Москвы.

В ближайшее время, после того, как Россия перекрыла поставки газа в ответ на отказ ЕС оплачивать его за рубли, цены на энергоносители могут вырасти еще больше, что приведет к росту инфляции. При этом монетарными методами сдержать ее не получится.

"Если мы поднимем процентные ставки сегодня, то это не снизит цены на энергию", — заявила глава ЕЦБ Кристин Лагард.

Назад к углю

Чтобы не замерзнуть следующей зимой, Европа отказалась от экологического курса по снижению выбросов и во всю расконсервирует старые угольные ТЭС.

"В Германии и Италии угольные электростанции, которые были выведены из эксплуатации, теперь расконсервируют для второй жизни. В Южной Африке все большее количество судов с углем отправляются в сторону Европы. Сжигание угля США переживает самый большой период возрождения за последнее десятилетие. А Китай снова открывает закрытые шахты и планирует открыть новые", – поясняют эксперты проекта "Цена государства".

Экономисты говорят, что в Германии, где "зеленые" находятся в правительственной коалиции, уже забыли о проблеме изменения климата. В этом году выбросы СО 2 в Германии на электростанциях превысят показатели 2019 года, причем рост повлечет за собой расширение использования угля.

Евро идет ко дну

Война в Украине и нежелание сворачивать политику стимулирования экономики на фоне того, что США, наоборот, ужесточают свою монетарную стратегию, приводит к падению курса евро по отношению к доллару. В среду курс доллара к евро на международных площадках составил 1,06.

"Еврозона куда сильнее страдает от войны в Украине, чем страны, которые ориентированы на доллар США. ФРС перешел к повышению ставок, а ЕЦБ тянет с ужесточением монетарной политики и началом перехода к циклу повышения ставок", – говорит экономист Андрей Блинов.

Экономист Даниил Монин говорит, что Европа пока не спешит поднимать ставки из-за того, что после этого долги правительств начнут дорожать. А они уже и так во многих странах превышают отметку 100% ВВП.

Такими темпами, если США продолжат повышать процентную ставку, а ЕС будет отказываться это делать, евро может сравняться по стоимости с долларом, а то и стать дешевле "американца".

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