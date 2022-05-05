План економічного оновлення України: як розблокувати порти та налагодити експорт до Європи

Розповідаємо, що чекає на логістику після війни / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Останнім часом стало зрозуміло, що Росія не лише намагається захопити українську територію, а й цілеспрямовано знищує транспортну та логістичну інфраструктуру. Агресор б'є по нафтобазах, залізничних вузлах, блокує порти. Таким чином РФ намагається максимально ускладнити транспортне сполучення в Україні, від чого не лише утруднено постачання зброї з ЄС, а й страждає бізнес, що працює на експорт.

"Сьогодні" разом з експертами з'ясовували, як потрібно буде модернізувати українську логістику після війни.

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Амбітний план

Цього тижня в парламенті презентували стратегію повоєнної трансформації країни під назвою План економічного оновлення України. Ця програма складається з дев'яти пунктів, реалізація яких має допомогти трансформувати нашу економіку після війни.

Окремо ми хочемо зупинитись на логістичних проєктах українських чиновників. Зокрема, у Плані економічного оновлення йдеться, що Україна має намір здійснити:

налагодження логістичних маршрутів у західному напрямку;

перехід від експорту сировини до переробляння в галузях, що дають найбільший експортний виторг. Особлива увага приділятиметься сільському господарству та металургії.

Експерти кажуть, що без цих змін не зможе повноцінно працювати українська економіка. Наприклад, за даними Центру економічних стратегій, до війни морські порти України забезпечували 75% експорту (і 90% експорту сировини). Тому сьогодні їхнє блокування серйозно позначається на економіці.

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Страждають від цього насамперед аграрії. Експерти "Клубу аграрного бізнесу" кажуть: якщо Україна не забезпечить експорт зерна на рівні 3-3,5 млн тонн на місяць, то воно почне псуватися у сховищах.

Найближчі плани

У такій ситуації потрібно негайно реалізовувати заходи щодо збільшення пропускної спроможності українського експорту в бік ЄС, адже всі інші шляхи для українських товарів на сьогодні закриті.

"Навіть якщо Україна зможе незабаром відновити роботу портів, пряме сполучення з ЄС лише посилить нашу торгівлю та євроінтеграцію. Якась частина експорту зернових вже відвантажується залізницею. Додатково в Румунії планують реконструювати колії української ширини, які пов'язують Україну з румунським портом через Молдову. Плануються інвестиції у розвиток транзитної інфраструктури і на українсько-польському кордоні", – кажуть у Центрі економічних стратегій.

Але залізниця зможе лише частково перекрити втрати експорту. Навіть "урізаний" цьогорічний урожай буде майже нереально вивезти. Тому в разі затяжної війни експерти пропонують домовитися з країнами-союзниками, щоб ті погодилися супроводжувати судна в українські порти з військовим конвоєм.

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Довгострокові перспективи

Щодо довгострокових стратегій, то економісти кажуть: Україні потрібно налагоджувати стратегічну співпрацю з Китаєм та Туреччиною.

"Китай давно шукає альтернативні маршрути, щоб замінити Росію та Білорусь у транспортному коридорі, який називається "Новий шовковий шлях". У Пекіні й до початку війни в Україні не сильно довіряли цим двом країнам, які фактично монополізували транспортний потік у ЄС, тому обговорювалися альтернативні варіанти постачання. Тепер цей пошук прискорився в десятки разів. У Китаї розуміють, що ЄС у якийсь момент припинить транспортне сполучення з Росією і запровадить санкції проти Російської залізниці", – каже економіст Олексій Кущ.

За його словами, КНР до цього розглядала варіант транспортного сполучення через Афганістан, Іран та Туреччину. Але тут виникала проблема, що Туреччина не хоче, щоби китайські товари йшли в ЄС через Грецію, а КНР не хоче прокладати транспортний коридор через Балкани.

"Тому Україна могла б запропонувати двом цим країнам спільний проєкт створення в Одесі зони порто-франко (зони з правом безмитного ввезення та вивезення товарів. – Ред.), яка стане транспортним хабом для подальшого експорту китайської продукції в ЄС. Таким чином ми не тільки зможемо заробляти на транспортуванні, але й отримаємо своєрідну парасольку безпеки від двох сильних армій. Ми не знаємо, як закінчиться війна, але якщо Росія знову спробує влаштувати морську блокаду, вона навряд чи ризикне атакувати Одесу, де будуть турецькі кораблі з китайськими товарами", – продовжує Олексій Кущ.

За його словами, турецький флот значно перевершує за своєю військовою силою російські морські сили. Плюс, Туреччина контролює протоки. Тому вона може стати гарантом безпеки у Чорному морі.

Потрібна українська переробка

Також експерти говорять про те, що нині звужена шийка логістики для українського експорту в західному напрямку змушуватиме український бізнес більше уваги приділяти переробленню.

"Нам треба підвищувати рівень додаткової вартості української продукції. Потрібно переходити від моделі експорту великих обсягів дешевої сировини до моделі експорту меншого за обсягом, але дорожчого готового продукту. Якщо Росія не зазнає нищівної поразки, то ми матимемо постійні ризики блокади експорту морем. Тому потрібно терміново зменшувати тоннажність експорту, збільшуючи його вартість. Наприклад, якщо замість зерна експортувати біопаливо, виготовлене з кукурудзи, то обсяги можна зменшити у кілька разів", – каже Олексій Кущ.

Навіть базова переробка зерна на борошно або макаронні вироби може значно знизити обсяги постачання товарів на експорт, але приноситиме більший прибуток.

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