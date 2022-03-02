Перевод из-за границы – как поддержать армию, родных или волонтеров в Украине

Как поддержать армию, родных или волонтеров в Украине / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Помочь ВСУ можно с помощью сервисов, где доступны мгновенные денежные переводы, мгновенные Р2Р-переводы, SWIFT-переводы, а также TransferGo и Wise.

Об этом говорится на сайте ПриватБанка.

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Международные переводы начисляются круглосуточно в системе Приват24. Выдача полученных денег производится в терминалах самообслуживания и банкоматах.

Осуществить срочные денежные переводы можно с помощью:

Western Union;

MoneyGram;

Ria;

PrivatMoney;

INTELEXPRESS;

Sigue;

Meest.

Сервисы работают на сайтах систем и в пунктах отправки. Получить деньги можно сразу.

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Клиентам Visa или Mastercard доступны мгновенные переводы на карту ПриватБанка. Для этого нужно воспользоваться Приват24.

Перевести деньги на счет физического лица из-за границы можно благодаря SWIFT-переводам.

Без комиссии на карточку Привата начисляют деньги через TransferGo и Wise. Сервис доступен также по выходным.

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Дополнительные возможности

Учитывая начало полномасштабной войны в Украине, граждане массово переводят деньги на помощь ВСУ. Желающие могут перечислить в поддержку армии остаток со счета "Бонус+" в Привате.

По информации пресс-секретаря банка Олега Серги, только за двое суток украинцы перечислили через приложение более миллиарда гривен. Деньги пошли на счета НБУ, которые были созданы для нужд Вооруженных сил.

Ранее мы рассказывали о большом перечне международных компаний, которые отказались сотрудничать с бизнесом в России из-за вторжения и полномасштабной войны в Украине.

Недавно ПриватБанк также обновил терминалы. На экране русскоязычных клиентов ждет сюрприз.