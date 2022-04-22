Переселенцы смогут выкупить жилье на льготных условиях – детали

Как переселенцы смогут выкупить жилье у государства / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Программу обеспечения граждан жильем в Украине расширили, дав возможность переселенцам выкупать временное жилье.

Об изменения сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Правительственный портал.

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По словам Шмыгаля, строить временное жилье будут на безопасных территориях с применением технологий быстрого строительства.

Когда строительство будет окончено, государство даст людям возможность выкупить это жилье на условиях долгосрочных льготных кредитов.

Речь идет о переселенцах, которые потеряли свое жилье в ходе боевых действий. Финансировать строительство будут за счет бюджета и денег от международных доноров.

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Деньги на восстановление жилья

Ранее мы рассказывали, что Германия выделит около 37 млн евро на восстановление послевоенной Украины, в том числе а реконструкцию энергетической системы страны, ремонт поврежденного российскими войсками жилья и закупку медицинского оборудования.

По данным газеты Augsburger Allgemeine, сумму распределят так:

около 22,5 млн евро вложат в реконструкцию энергосистемы Украины;

14,4 млн евро – пойдет на ремонт жилья и приобретение медицинского оборудования.

В целом же восстановление всего физического ущерба обойдется Украине в 600 млрд долл. Такие подсчеты сделал Всемирный банк и украинское правительство уже взялось за разработку соответствующего плана.

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"Сегодня" также писали, что компенсацию за разрушенное жилье будут получать двумя способами и рассказывали, смогут ли переселенцы выбирать новое жилье вместо разрушенного самостоятельно.