Перекупщики снова наживаются на дефиците: за сколько продают соль "с рук"

Кратко об актуальных предложениях купли-продажи соли в интернете / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Боевые действия на востоке Украины привели к остановке производства соли на предприятии "Артемсоль". В стране возник дефицит, на этот раз связанный с пищевой продукцией, которую раньше можно было купить по цене от 9 грн за килограмм.

Майский ажиотаж привел к исчезновению продукции из супермаркетов или существенному росту цен и перепродаже ее в интернете. Редакция "Сегодня" промониторила популярный сайт с объявлениями и предлагает узнать, за сколько реализуют соль предприимчивые граждане.

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Украинское по заоблачным ценам

Если раньше килограмм соли в магазине продавали от 9 грн, то сейчас за аналогичную упаковку в Киеве просят 96 грн. Тот же украинский производитель, но товар – дефицитный.

Цены на соль зашкаливают / Фото: olx.ua

В Черкасской области продают соль в мешках по 50 кг. Оптовая продажа обойдется в 2500 грн, что выходит ориентировочно 75 грн за одну пачку.

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Цены на соль зашкаливают / Фото: olx.ua

В Белой Церкви появились предложения на каменную пищевую соль на вес. Если покупать в розницу, стоимость составляет 60 грн за 1 кг, если брать мешок на 50 кг, то один килограмм оценивают в 55 грн.

Цены на соль зашкаливают / Фото: olx.ua

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Киевлянин также продает соль именно от "Артемсоли", но только в мешках по 50 кг. Если покупать оптом, то 1 кг стоит 45 грн. Сбывают продукцию только жителям столицы при условии самовывоза.

Цены на соль зашкаливают / Фото: olx.ua

Одно из самых дорогих предложений – 2500 грн за мешок на 50 кг кухонной каменной соли от предприятия "Артемсоль".

Цены на соль зашкаливают / Фото: olx.ua

Импортная продукция

Украинцам предлагают купить более дорогой аналог из-за рубежа. В частности, предлагают соль в пилюлях от польского производителя. Одна упаковка на 25 кг стоит 275 грн, но реализуют сразу целую партию от 1 тонны.

Украинцам предлагают покупать импортную соль / Фото: olx.ua

От 65 грн продают 25-килограммовые пачки соли из Польши от другого бренда. Основная продажа сосредоточена в Полтаве, но сбывают от 100 кг в одни руки.

Украинцам предлагают покупать импортную соль / Фото: olx.ua

Во Львовской области такую же соль оценивают на уровне 45-50 грн за пачку. Продавец имеет в наличии 2 тонны продукта и предлагает скидки, если покупать оптом.

Украинцам предлагают покупать импортную соль / Фото: olx.ua

В ходу сейчас даже пищевая морская йодированная соль из Италии. За одну пачку владелица просит 50 грн, что сравнительно немного, поскольку в оригинальном магазине ее продают за 1,2 евро (37 грн).

Украинцам предлагают покупать импортную соль / Фото: olx.ua

На Волыни йодированную поваренную соль сбывают за 70 грн/упаковка. На Закарпатье такая же соль от другого производителя стоит 54 грн/кг. Во Львове реализуют пачку йодированной соли из Польши за 50-60 грн/кг.

Украинцам предлагают покупать импортную соль / Фото: olx.ua

Что подорожает в Украине?

Ранее "Сегодня" рассказывали, повышение цен на какие продукты следует ожидать украинцам в ближайшее время. Кроме соли, поднимается цена на гречневую крупу. Сейчас стоимость килограмма гречки составляет 70-80 грн, а в ближайшем будущем, прогнозируют, что килограммовая упаковка будет стоить 90-100 грн.

Основания для подорожания достаточно банальны – в Украине ее не выращивают в достаточном объеме, так что большая часть закупок была из России. После 24 февраля, как и ожидалось, на рынке возник дефицит.

Летом украинцы рискуют остаться без овощей, прежде всего помидоров и баклажанов, и бахчевых – арбузов и дынь, которые выращивали в Херсонской области. Российские захватчики временно оккупировали территорию и увозят оттуда урожай в Крым, где продают за копейки.

Фермеры из западных областей пытаются перепрофилироваться на херсонские культуры – перец, томаты, баклажаны и лук. Однако этим летом без импорта не обойтись, а такая продукция будет минимум вдвое дороже украинской.

В то же время, в России санкции Запада уже ощущаются во всех сферах – на алкорынке уменьшилось количество импортных брендов пива, а импортозамещение работает не так эффективно, как хотелось бы путинским приспешникам. Кроме этого, россиянам продают втридорога машины зарубежных марок – цены на авто побили мировые рекорды