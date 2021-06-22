Пенсии вырастут трижды, украинцев подсадили на бодяжный автогаз – самое главное о деньгах СЕГОДНЯ

Власти объявили о продаже уникального госпредприятия, а курсы доллара и биткоина сбивают с толку

На заправках продают поддельный газ, а ОГХК скоро пустят с молотка / Фото: AFP, Сегодня, ОГХК

В Украине готовятся трижды до конца года пересчитать пенсии и все-таки начать большую приватизацию. Тем временем на украинских заправках – даже приличных! – стало много поддельного сжиженного автогаза. Курс доллара тоже не радует украинцев, а стоимость биткоина расстраивает фанатов криптовалют.

Когда вырастут пенсии в 2021 году

График перерасчета пенсий 2021. Чтобы увеличить изображение, нажмите на него / Фото: ПФУ

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) решил напомнить о повышениях пенсий, который состоялись и еще состоятся в 2021 году. Всего за год произойдет шесть перерасчетов, три из них еще впереди – с 1 июля, с 1 октября и с 1 декабря. Речь идет о росте выплат для разных категорий пенсионеров.

Автомобили убивают бодяжным газом

Не весь автогаз на АЗС – настоящий / Фото: Данил Павлов, Сегодня

В Украине становится все больше поддельного сжиженного автогаза. Бодяжным бензином вряд ли кого-то можно удивить – его на рынке около 20%. А теперь и некачественный газ тоже, увы, стал реальностью. Им можно заправиться не только в глухом селе, но и на респектабельной брендовой АЗС. Мы выяснили, чем газовая бодяга может грозить машине.

Небольшой спойлер – на видео. Это неиспаряемый осадок бодяги, который загустевает и оседает в виде смолы:

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Украина продаст топовое горно-химическое предприятие

ОГХК – один из крупнейших добытчиков титановых и циркониевых руд в мире / Фото: Pixabay, ОГХК

Фонд государственного имущества объявил дату приватизации ОГХК. Аукцион состоится 31 августа. Стартовая цена составляет 3,7 млрд гривен, но чиновники рассчитывают, что по факту она будет куда выше. А все потому что покупкой Объединенной горно-химической компании заинтересовались и украинские, и иностранные инвесторы, заверили в Фонде.

Доллар устремился вверх

Доллар закрепился значительно выше 27 грн / Фото: Сегодня, Dado Ruvic/Reuters

Официальный курс доллара на 22 июня составлял 27,19 грн, но уже на завтра, 23 июня, Национальный банк повысил стоимость "зеленого" еще на 12 копеек – до 27,31 грн. Это значение – максимальное с начала июня. За последнюю неделю – с 15 по 23 июня – гривня ослабла по отношению к американской валюте уже на 32 копейки.

Китай обвалил курс биткоина

Китайские ограничения ударили по биткоину / Фото: REUTERS/Florence Lo

В КНР вступил в силу запрет на майнинг криптовалют, остановились многочисленные фермы по добыче биткоина, а местные банки начали блокировать транзакции, связанные с цифровыми активами. В результате курс биткоина рухнул до 31 тыс. долларов, хотя еще недавно превышал 40 тыс. долларов.