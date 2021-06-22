Доллар и евро заметно подорожали: официальный курс

Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты к гривне на 23 июня

Гривня ослабла к доллару и евро / Фото: Pixabay

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на среду, 23 июня:

22.06 23.06 Изменение 1 доллар США 27,19 грн 27,31 грн + 0,12 1 евро 32,29 грн 32,47 грн + 0,18

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По сравнению со значениями 22 июня курс доллара вырос еще на 12 копейки после повышения на две копейки в предыдущий банковский день. "Зеленый" достиг максимального значения с начала июня. А за последнюю неделю – с 15 по 23 июня – гривня ослабла по отношению к американской валюте уже на 32 копейки. Эксперты ранее объясняли, почему курс доллара перешел к росту.

Курс евро при этом прекратил снижаться. Евровалюта выросла в цене на 18 копейку после падения на 21 копейку днем ранее.

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Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

Напомним, Кабмин в бюджетной декларации рассчитал, что курс доллара в Украине не превысит 30 гривен до конца 2024 года:

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