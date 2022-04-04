Пенсии в Украине будут начисляться по новым правилам — что изменилось для студентов

Пенсии в случае потери кормильца будут начисляться по упрощенной процедуре / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Условия предоставления пенсий во время войны в Украине меняются. Из-за сложных условий, некоторые документы для процесса оформления пенсий трудно получить или передать в соответствующие органы. Поэтому Минсоцполитики упростили процесс получения пенсий для студентов при потере кормильца.

Об этом сообщила министер социальной политики Украины Марина Лазебная.

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Что изменилось

Около 10 тыс. детей, получающих пенсию в случае потери кормильца, достигнут совершеннолетия в ближайшие месяцы. Эти дети учатся в учреждениях профессионального и высшего образования и имеют право продолжать получать эту пенсию. Однако чтобы продолжить получать средства, им необходимо предоставить справку из учебного заведения.

"Также, к сожалению, из-за военных действий, получателей пенсии в случае потери кормильца может стать больше, в том числе среди детей от 18 до 23 лет. Предназначаются новые пенсии. Для их назначения также нужна соответствующая справка. Понятно, что сейчас получить такую справку часто физически невозможно или ее получение является излишним риском для ребенка", – отметила Лазебна.

Поэтому теперь дети не должны подавать справку для получения пенсий, если у них погибли родители или другие кормильцы. Пенсионный фонд сам будет собирать данные об обучении по дневной форме в 2022 году из Единой государственной электронной базы по вопросам образования.

Кому повысят пенсии с 1 апреля

Ранее "Сегодня" рассказывали, что пенсии перечислят работающим пенсионерам. Для этого пересчета никуда не нужно обращаться, все происходит автоматически.

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Приложение к выплатам получат пенсионеры, которые после назначения (перерасчета) пенсий продолжили работу и уже заработали не меньше 24 месяца страхового стажа.

Размер увеличения зависит от получаемой зарплаты и количества отработанного стажа.

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