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Пенсии в смартфоне. Как зайти в приложение Пенсионного фонда и зачем это нужно

24 июня, 20:01

Ксения Капустинская

Приложение работает независимо от "Дії", но поддерживает те же способы авторизации и идентификации пользователей

Еще в начале 2021 года Пенсионный фонд Украины (ПФУ) наряду с работой приложения госуслуг "Дія" запустил собственное приложение для смартфонов и планшетов. Но многие украинцы до сих пор не знают, как им пользоваться. Приложение позволяет увидеть электронное пенсионное дело, получить информацию о страховом стаже и оформить пенсию.

Как зайти в личный кабинет

Что умеет приложение Пенсионного фонда

В приложении можно:

Приложение Пенсионного фонда

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В ПФУ уверяют, что приложение скачали уже более 200 тыс. пользователей. Магазин приложений Google Play отмечает, что приложение установлено "более 100 тыс. раз".

Напомним, украинцам в 2021 году еще трижды повысят пенсии. В итоге в целом за год произойдет шесть перерасчетов для разных категорий населения.

Также с 10 июня вступил в силу закон об электронных трудовых книжках, который предусматривает отказ от бумажного варианта документа. И теперь при наличии полной информации в реестре застрахованных лиц обо всех периодах трудовой деятельности человека пенсия по возрасту будет назначена автоматически.

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Источник: Сегодня

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