Пенсии украинцев: кто может рассчитывать на двойной стаж

Претендовать на зачисление двойного стажа могут медики / Фото: Коллаж: Сегодня
Работники некоторых медицинских учреждений могут получить двойной стаж к пенсии и рассчитывать на повышенные выплаты.
Об этом говорится в статье 60 закона "О пенсионном обеспечении".
Претендовать на зачисление двойного стажа могут пенсионеры, которые работали в:
- инфекционных, реанимационных, патологоанатомических учреждениях (отделениях) здравоохранения;
- противочумных и лепрозорных заведениях здравоохранения;
- психиатрических учреждениях;
- отделениях, где лечат зараженных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) или больных СПИДом.
Но, в двойном размере будут учитывать опыт работы, если пенсионер работал в вышеупомянутых местах до 1 января 2004 года. Именно тогда ввели в действие закон.
А после 1 января 2004 года "двойным" будет только период работы на должности.
Пенсии чернобыльцам
С 1 января украинцы, которые участвовали в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, смогут получить увеличенный размер пенсионных выплат. Известно, что размер пенсии будет рассчитываться, исходя из пятикратного размера минималки на 1 января – 6500 гривен.
Так, с начала следующего года пенсионные выплаты для людей, которые имеют:
- первую группу инвалидности, составят не менее 14 600 гривен;
- вторую группу инвалидности – не менее 9500 гривен;
- третью группу инвалидности – не менее 7000 гривен.
Ранее мы сообщали, что женщины, которые выйдут на пенсию в 2022 году, получат надбавку к пенсии. Доплата будет ежемесячной и пожизненной и может достигать 25% от размера пенсии.
Напомним, что несмотря на то, что в 2022 году предусмотрено несколько этапов повышения пенсий, многие украинцы получат пенсию, размер которой меньше фактического прожиточного минимума.