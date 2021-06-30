Пенсии и надбавки решили увеличить: кто получит прибавку

Украинцам увеличат трудовой стаж для выхода на пенсию. Коллаж: "Сегодня"

С 1 июля повысятся пенсии и надбавки сразу у нескольких категорий пенсионеров. У многих это будет связано с плановым увеличением прожиточного минимума. А кроме того, в этом году в правительстве решили провести индексацию для новой группы пенсионеров.

Кому ожидать повышения пенсий и на какую прибавку рассчитывать, разбирался сайт "Сегодня".

Как изменится прожиточный минимум

С 1 июля пройдет первое в этому году увеличение прожиточного минимума. Все показатели, для каждой социально-возрастной группы, увеличатся на 4,8%.

В частности, общий показатель прожиточного минимума вырастет на 105 грн – с 2189 до 2294 грн. А прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц, на основании которого рассчитывается минимальная пенсия, – на 85 грн: с 1769 до 1854 грн.

Для сравнения. По данным Госстата, потребительская инфляция только за пять месяцев этого года составила 6,1%. В частности, продукты питания подорожали в среднем на 9,2%, коммунальные услуги – на 8,6%. А именно на это украинцы тратят большую часть своих доходов.

Как повысятся пенсии

Минимальная пенсия по возрасту в нашей стране равняется прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц. Соответственно, этот показатель вырастет тоже на 85 грн – с 1769 до 1854 грн. Минимальную пенсию, напомним, получают те, кто вышел на пенсию по достижении пенсионного возраста, не имея необходимого страхового стажа – 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин.

Также с 1 июля вырастает размер максимальной пенсии по возрасту. Теперь с учетом надбавок, индексаций и дополнительной пенсии она может составлять максимум 18 540 грн (10 размеров прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц). Таким образом, для пенсионеров, которые заработали максимальную пенсию, прибавка может составить до 850 грн.

Увеличиваются также отдельные виды пенсий. Например, минимальная пенсия для участников боевых действий и пострадавших участников Революции Достоинства составляет 165% прожиточного минимума. Соответственно, эти выплаты вырастут с 2918,85 грн до 3059,1 грн – на 140,25 грн. Для лиц с инвалидностью вследствие войны I группы минимальная пенсия повышается на 552,5 грн – с 11 498,5 грн до 12 051 грн (650% прожиточного минимума). II группы – на 446,25 грн: с 9287,25 до 9733,5 грн (525%) и III группы – на 306 грн: с 6368,4 до 6674,4 грн (360%).

Увеличатся также пенсии по потере кормильца. Для одного ребенка размер такой пенсии составляет 100% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (размер минимальной пенсии). То есть выплата увеличится на 85 грн – с 1769 до 1854 грн. Для двух детей пенсия составляет 120% прожиточного минимума. Значит, вместо 3538 грн теперь будут выплачивать 3708 грн – на 170 грн больше. На трех и более детей пенсия составляет 150% минимума, то есть теперь – 2781 грн (было 2653,5 грн).

Как будут повышаться пенсии после 1 июля:

/ Фото: ПФУ

Как повысятся надбавки и доплаты

С 1 июля повышаются и некоторые надбавки и доплаты к пенсиям.

Так, у многих увеличатся надбавки за сверхнормативный стаж. Если пенсионер имеет свыше 30 лет стажа (женщины) и 35 лет (мужчины), за каждый "лишний" год к пенсии добавляется не более 1% от уровня минимальной пенсии. Сейчас доплата за каждый год сверхнормативного стажа составляет 17,69 грн, а с 1 июля будет составлять 18,54 грн.

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Также увеличиваются доплаты от государства по уходу за людьми с инвалидностью. В частности, для лиц с инвалидностью с детства подгруппы А I группы, для детей с инвалидностью подгруппы А надбавки к пенсии составляют 150% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Соответственно, эти выплаты увеличатся с 2653,5 до 2781 грн – на 127,5 грн.

Для лиц с инвалидностью с детства подгруппы Б I группы доплата за уход составляет 100% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Для них суммы вырастут на 85 грн – с 1769 до 1854 грн.

Одиноким людям с инвалидностью II и III групп, которые требуют ухода, сейчас доплачивают к пенсии 75% прожиточного минимума. Соответственно, размер доплаты по уходу для них увеличится на 63,75 грн – с 1326,75 до 1390,5 грн.

Как изменятся другие социальные выплаты

К прожиточному минимуму "привязаны" не только пенсии, но также и другие социальные выплаты. Они также станут немного больше.

В частности, возрастет помощь малообеспеченным семьям. Ее рассчитывают как разницу между суммой прожиточных минимумов для каждого члена семьи и общим доходом семьи. При этом для трудоспособных лиц помощь не может превышать 35% прожиточного минимума (теперь это 832,65 грн), для нетрудоспособных – 100%, для детей – 130%.

Увеличивается также помощь на детей, которые находятся под опекой или попечительством. Выплата составляет два прожиточных минимума для детей соответствующей возрастной группы.

Станет больше размер помощи одиноким матерям. Максимум составляет 100% прожиточного минимума на ребенка, хотя фактически начисляется разница между средним доходом семьи и прожиточным минимумом.

Увеличивается размер алиментов. Минимум, который должен выплачивать родитель, не может быть меньше прожиточного минимума на ребенка. Вырастут также суммы, которые выплачивает государство, если алименты не платит родитель. Государственная помощь составляет 50% прожиточного минимума на ребенка.

Максимальный размер помощи по безработице также вырастет. Если до 1 июля максимум, который могли выплатить, составлял 9080 грн (четыре минимума для трудоспособных лиц), то теперь увеличится на 436 грн – до 9516 грн.

Кроме того, Кабмин планирует повысить с 1 июля размер социальной помощи на детей с инвалидностью, связанной со взрывоопасными предметами, до 150% прожиточного минимума. Однако этот проект постановления пока находится на общественном обсуждении. Также планировалось увеличить минимальные пенсии для людей с инвалидностью I группы до 2200 грн.

Новая программа Кабмина для "молодых" пенсионеров

С 1 июля в правительстве обещают делать доплаты пенсионерам, которым пенсии назначены недавно – в 2019-2020 годах. Для таких людей не проводилась индексация в марте этого года, поскольку с момента назначения пенсий прошло меньше 24 месяцев.

Однако в Кабмине решили из-за инфляции увеличить выплаты и для "молодых" пенсионеров. Тем из них, кому пенсии назначены в соответствии с законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", с 1 июля будет установлена доплата в размере 100 грн.