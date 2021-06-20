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Пенсии в Украине: почему перерасчет обычно происходит 1 марта

20 июня 2021 7:00

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Как рассказал советник министра социальной политики Николай Шамбир, это минимально возможная дата

/ Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

1 марта – это минимально возможная дата для индексации пенсий в Украине, так как в феврале известны уже данные о средней зарплате и есть информация об инфляции.

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Об этом в эфире "Украина 24" рассказал советник министра социальной политики Николай Шамбир.

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"Конечно, пенсионеры заинтересованы в том, чтобы как можно раньше была проведена эта индексация. В то же время на сегодняшний день я считаю, что пенсии у нас маленькие, и должно быть все разработано для того, чтобы они индексировались, повышались и не теряли своей покупательной способности. Это сама суть индексации", – сказал он.

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По его словам, "даже при планировании бюджета, если определена четкая дата, то планировать бюджет намного лучше".

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"Если дата не определена, есть искушение перенести ее на как можно более поздний срок, так как денег всегда не хватает", – сказал Шамбир.

После повышения пенсий работающим пенсионерам многие из них доплату не получили. По информации Пенсионного фонда, под пересчет попали 633 тыс. чел., надбавку получила половина – 313 тыс.

Также напомним, что с 1 июля должна состояться очередная индексация пенсий:

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Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

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