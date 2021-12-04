Пенсии более 19 тыс. и новые налоги для украинцев – самое главное о деньгах за неделю

Самые важные новости о деньгах за эту неделю / Фото: Коллаж: Сегодня

Куда можно потратить деньги по экономическому паспорту и сколько теперь будут получать украинские пенсионеры, мы собрали самые главные экономические новости за неделю.

Понедельник. Китайские инвесторы подают на Украину в суд

Китайская компания Skyrizon и другие инвесторы КНР хотят подать на Украину в арбитражный суд Гааги и взыскать компенсацию в размере 4,5 млрд долл. за ущерб из-за "Мотор Сич".

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Возмущенные инвесторы требуют, чтобы Украину признали страной, нарушившей двустороннее инвестиционное соглашение.

Речь идет о предприятии по производству авиадвигателей "Мотор Сич", которое пыталась выкупить китайская компания и почти приобрела контрольный пакет акций. Тогда процедуру заблокировал президент Зеленский и позже было сообщено о национализации компании.

Вторник. Верховная Рада приняла "налоговый" закон

Народные депутаты во втором чтении приняли законопроект №5600, предусматривающий внесение изменений в Налоговый кодекс Украины, если его подпишет Зеленский, с 22 января будут вводиться следующие правила:

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вводится минимальное налоговое обязательство на землю;

вводится налог на доходы от продажи сельхозсырья на сумму более 12 минимальных зарплат;

уменьшена минимальная площадь земли фермерского хозяйства;

из плательщиков единого налога исключается четыре группы плательщиков, занимающихся разведением домашней птицы;

Также меняется процедура налогообложения продажи недвижимости и ограничивается выезд из страны в случае невыполнения налогового долга.

Среда. Украинцам повысили пенсии

С 1 декабря некоторых украинцев ждут нововведения в том числе и повышение пенсий. Так, минимальная пенсия теперь составляет 1934 грн, а максимальная – 19 340 грн. Повышение пенсий связано с ростом прожиточного минимума с 2294 грн до 2393 грн.

Для пенсионеров он установлен на уровне 1934 грн, вместо 1854 грн в ноябре. Также отмечается, что если человек вышел на пенсию по возрасту, достигнув необходимого стажа, его пенсия будет составлять минимум 2600 грн.

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Для женщин минимальный необходимый стаж составляет 30 лет, а для мужчин – 35.

Четверг. Верховная Рада приняла Госбюджет на 2022 год

На пленарном заседании был принят проект Государственного бюджета на 2022 год. За проголосовали 268 депутатов.

По этому документу страна будет жить весь год, общие расходы достигают 1 триллиона 521 миллиарда гривен, а доходы – 1 триллиона 332 миллиарда гривен. На этот раз дефицит составил 189 млрд. грн., то есть 3,5% ВВП.

По словам министра финансов Сергея Марченко, деньги в бюджет будут поступать в результате налога на прибыль предприятий, отечественного и импортного НДС, акцизного и экологического налогов, а также роста рентной платы за пользование недрами природного газа и нефти.

Пятница. Куда можно потратить деньги по экономическому паспорту

Народный депутат Давид Арахамия пояснил, что деньги так называемого экономического паспорта украинца, введение которого анонсировал президент, можно потратить не на все что угодно.

Фактически это счет, на который до совершеннолетия ребенка будут поступать средства от пользования недрами, а воспользоваться ими можно после 18 лет.

Однако расходовать их можно только на три направления – образование в Украине, покупку жилья или положить на собственный пенсионный счет.

Пока не решено, дети с какого года рождения смогут получать средства.