PayPal, Wise и Revolut ослабили условия — что изменилось для украинцев

Платежные системы мира ослабили условия для украинцев / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Международные электронные платежные системы сделали ряд послаблений для украинцев. Отмена комиссий при переводе, снятие лимитов и платы за регистрацию — далеко не полный перечень льгот.

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Конкретно остановимся на трех основных: PayPal, Wise и Revolut.

PayPal

В середине марта компания заявила о расширении своих услуг для украинцев, что позволит им отправлять и получать деньги на свои счета. Наши сограждане смогут переводить деньги со своих счетов PayPal на кредитные и дебетовые карты, а также на внешние банковские счета, привязав соответствующую дебетовую или кредитную карту Visa или Mastercard.

Средства, переведенные со счета PayPal на привязанную дебетовую или кредитную карту, будут доступны в местной валюте карты. Украинские пользователи могут отправлять и получать евро, доллары США, канадские доллары и британские фунты стерлингов.

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Среди других послаблений:

компания отказалась от комиссий в рамках предоставления гуманитарной помощи. Согласно пресс-релизу PayPal, украинцы смогут отправлять и получать P2P платежи через PayPal или Xoom (глобальная платформа денежных переводов компании) и компания не будет взимать свои обычные комиссии ни с одной из сторон транзакции. Такое расширение услуг будет действовать до конца июня;

PayPal продолжает поддерживать гуманитарную помощь Украине — клиенты платформы уже пожертвовали на эти цели более 250 млн долларов;

PayPal запустил кампанию Support Ukraine Relief, которая помогает собрать средства для Украины через значительный список организаций.

Wise

Wise изменила способ расчета обменного курса и добавила, что переводы в гривне будут дешевле. Это удалось сделать благодаря одному из партнеров Wise, отказавшемуся от некоторых комиссий, ранее взимавшихся с компании.

Экономия получилась существенная: при отправке 1 тыс. евро теперь нужно платить 6,23 евро вместо 16,98, которые взимались ранее.

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Wise также работает над повышением лимитов денежных переводов в Украине. Первой недели марта им удалось это сделать: лимиты были повышены до 100 тыс. фунтов стерлингов, "чтобы люди могли более эффективно поддерживать друзей и семью в Украине".

Компания также заявила, что хочет стимулировать своих клиентов пожертвовать на благотворительность для Украины, в частности, отказавшись от всех собраний и комиссий для тех, кто перечислит деньги на счета определенных компанией организаций. В этом списке оказались:

Украинский Красный Крест;

фонд "Спасем детей";

CARE, УВКБ ООН.

Сама компания совершила первые пожертвования УВКБ ООН на сумму 100 тыс. фунтов стерлингов.

Revolut

Через два дня после начала войны компания упразднила комиссию за денежные переводы на украинские счета, комиссию за конвертацию при переводах на счета в Украине и заявила о поддержке переводов на 25+ валют для Украины. Все это будет действовать до 28 марта.

Учитывая количество украинских беженцев, компания предложила решение и для них.

"Чтобы обеспечить лицам, перемещенным в результате вторжения, быстрый и легкий доступ к своим деньгам, мы упростили многие требования, необходимые для создания аккаунта, а также отказались от ряда комиссий за обмен валюты и пополнение счета", – сообщила компания.

Среди других послаблений:

украинцы за рубежом смогут получить доступ к своим деньгам, связав приложение со своим украинским банковским счетом. В Европейской экономической зоне и в Украине карту Revolut можно использовать для отправки и получения денежных переводов (включая P2P) и обмена валюты с лимитом 1500 евро в день;

компания максимально упростила процесс регистрации и проверки, однако, по ее словам, сделала все, чтобы все нормативные требования были соблюдены. Revolut также отказался от некоторых комиссий за перевод.

Новые правила НБУ

В понедельник 21 марта Нацбанк внес изменения в собственные валютные ограничения для клиентов украинских банков.

Новые правила НБУ, касающиеся валютного рынка:

курс доллара остается фиксированным на уровне 24 февраля 2022 года;

лимит на снятие наличной инвалюты в Украине увеличен с 30 тыс. грн до 100 тыс. грн в день;

точно такой же лимит 100 тыс. грн в день будет действовать и для снятия налички за рубежом;

лимит на снятие наличной гривни в Украине в размере до 100 тыс. грн в день не меняется;

введено ограничение на снятие валюты с гривневых счетов за рубежом 100 тыс. грн в месяц;

расчеты гривневыми картами за рубежом за товары и услуги производится без ограничений;

переводы денег за границу на счета физлиц по реквизитам платежных карт ограничены суммой 100 тыс. грн в месяц;

операции quasi cash (электронные кошельки и т.п.) ограничены суммой 100 тыс. грн в месяц.

Как поясняет экономист Эрик Найман, такие ограничения введены в связи с тем, что по этим каналам осуществлялся значительный отток валюты из Украины по низкому курсу.

Раньше мы писали о том, что делать с деньгами во время войны, а также рассказывали, где и за сколько украинцы покупают алкоголь во время войны.