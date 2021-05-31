Осторожно, курсовые качели. Биткоин и Ethereum ушли на новый виток падения

Инвесторам рекомендуют не рисковать с криптовалютами – волатильность на рынке снова повысилась, а курс стал почти непредсказуемым

Биткоин и эфириум снова падают / Фото: AFP, Pixabay

Стоимость биткоина за выходные нарастила темпы падения, начавшегося в конце прошлой недели. Главная криптовалюта торгуется ниже 35 тыс. долларов. Другие популярные кприптовалюты также упали. Волатильность на рынке сохраняется из-за введения жестких мер регулирования в Китае, считают эксперты. Инвесторов призывают быть предельно осторожными – курс с легкостью может пойти как вверх, так и вниз.

По данным CoinDesk, к 31 мая к 8:40 по киевскому времени биткоин торговался по 34,6 тыс. долларов за монету. Самая низкая цена актива за последние сутки – 34,2 тыс. долларов.

Курс биткоина 31 мая

Второй по капитализации на крипторынке Ethereum ("эфир") упал до 2326 долларов. Цены на более мелкие криптовалюты остаются неоднозначными – некоторые, такие как XRP (Ripple) и Cardano, восстановились, в то время как Dogecoin, Stellar и Litecoin тоже теряют в цене.

Курс Ethereum 31 мая

Рост волатильности является результатом жестких мер Китая – Пекин запретил финансовым учреждениям и компаниям, занимающимся платежами, предоставлять услуги, связанные с криптовалютными транзакциями.

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Такие "репрессии" потрясли рынок криптовалют, инвесторы боятся, что другие страны могут предпринять аналогичные меры, пишет IndiaToday. Эти опасения усилились после того, как глава Банка Японии Харухико Курода раскритиковал биткоин, назвав его спекулятивным.

"Большинство экспертов советуют инвесторам быть особенно осторожными с инвестициями в криптовалюту из-за высокой волатильности", – отмечают в издании.

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Кайзер считает, что массовая эмиссия денег и новые признаки инфляции заставят в нынешнем году компании все чаще покупать BTC. Он прогнозирует, что корпорации примут участие в массовых покупках биткоина и к концу 2021 года такой ажиотаж приведет к росту курса на 500%.

При этом сложность майнинга биткоина снизилась почти на 16% на фоне падения хешрейта криптовалюты. В The Block изменения связывают с отключением китайских майнеров от сети на фоне давления правительства. Впрочем, это может активизировать майнеров из других стран.

Многие аналитики предрекают падение биткоина ниже 30 тыс. долларов. А вот ранний инвестор Макс Кайзер уверен в росте курса аж на 500%. По его мнению, главный ценовой ориентир для биткоина – 220 тыс. долларов (сейчас исторический рекорд не дотягивает до 70 тыс.).

Ранее мы сообщали, что майское падение биткоина началось после того, как Илон Маск заявил, что Tesla перестает принимать оплату в биткоине из-за опасений в отношении экологичности добычи криптовалюты.

Также напомним, Иран запретил майнинг биткоина, но не навсегда.