Гендиректор JPMorgan посоветовал держаться подальше от криптовалют

Джейми Даймон подчеркнул, что имеет в виду именно криптовалюты, а не технологию блокчейна и стейблкоины

Джейми Даймон отметил, что его личное мнение никак не повлияет на работу банка с цифровыми валютами. Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Генеральный директор одного из крупнейших в США инвестиционных банков JPMorgan Джейми Даймон, выступая в Комитете по финансовым услугам палаты представителей США, призвал держаться подальше от криптовалют.

Реклама

Об этом сообщает Yahoo Finance.

Даймон отметил, что это лично его мнение и оно никак не повлияет на работу JPMorgan с цифровыми активами.



"Мой личный совет людям: держитесь подальше от криптовалют. Это не значит, что наши клиенты этого не хотят. Это похоже на то, как нужно вести бизнес. Я не курю марихуану, но если вы сделаете ее курение законным на национальном уровне, я не собираюсь мешать людям заниматься этим", — пояснил свою позицию глава банка.

Читайте также: Биткоин начал день с нового падения – сколько стоит криптовалюта и что дальше

Он подчеркнул, что имеет в виду именно криптовалюты, а не технологию блокчейна и стейблкоины.



В конце апреля JPMorgan анонсировал создание активно управляемого биткоин-фонда для ограниченной группы клиентов. Новый продукт может быть представлен летом текущего года.

Реклама

Ранее мы сообщали, что майское падение биткоина началось после того, как Илон Маск заявил, что Tesla перестает принимать оплату в биткоине из-за опасений в отношении экологичности добычи криптовалюты.

Также напомним, Иран запретил майнинг биткоина, но не навсегда.