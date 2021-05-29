Українська
$ 27,53
33,57
  1. Новости экономики
  2. Новости криптовалют

Гендиректор JPMorgan посоветовал держаться подальше от криптовалют

29 мая, 15:00

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Джейми Даймон подчеркнул, что имеет в виду именно криптовалюты, а не технологию блокчейна и стейблкоины

Джейми Даймон отметил, что его личное мнение никак не повлияет на работу банка с цифровыми валютами. Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Джейми Даймон отметил, что его личное мнение никак не повлияет на работу банка с цифровыми валютами. Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Генеральный директор одного из крупнейших в США инвестиционных банков JPMorgan Джейми Даймон, выступая в Комитете по финансовым услугам палаты представителей США, призвал держаться подальше от криптовалют.

Реклама

Об этом сообщает Yahoo Finance.

Даймон отметил, что это лично его мнение и оно никак не повлияет на работу JPMorgan с цифровыми активами.

"Мой личный совет людям: держитесь подальше от криптовалют. Это не значит, что наши клиенты этого не хотят. Это похоже на то, как нужно вести бизнес. Я не курю марихуану, но если вы сделаете ее курение законным на национальном уровне, я не собираюсь мешать людям заниматься этим", — пояснил свою позицию глава банка.

Читайте также: Биткоин начал день с нового падения – сколько стоит криптовалюта и что дальше

В тренде
Шестая часть холодильника – на помойку. Сколько еды выбрасывают украинцы

Он подчеркнул, что имеет в виду именно криптовалюты, а не технологию блокчейна и стейблкоины.

В конце апреля JPMorgan анонсировал создание активно управляемого биткоин-фонда для ограниченной группы клиентов. Новый продукт может быть представлен летом текущего года.

Реклама

Ранее мы сообщали, что майское падение биткоина началось после того, как Илон Маск заявил, что Tesla перестает принимать оплату в биткоине из-за опасений в отношении экологичности добычи криптовалюты.

Также напомним, Иран запретил майнинг биткоина, но не навсегда.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Илон Маск снова передумал. Твит миллиардера взбодрил биткоин и Ethereum
Илон Маск снова передумал. Твит миллиардера взбодрил биткоин и EthereumКриптовалюта
Обвал биткоина не стал сюрпризом. И это главная проблема криптовалюты
Обвал биткоина не стал сюрпризом. И это главная проблема криптовалютыКриптовалюта
Биткоин начал день с нового падения – сколько стоит криптовалюта и что дальше
Биткоин начал день с нового падения – сколько стоит криптовалюта и что дальшеКриптовалюта
Биткоин-киты воспользовались паникой на рынке криптовалют
Биткоин-киты воспользовались паникой на рынке криптовалютКриптовалюта
Биткоин и Ethereum ушли в крутое пике: что творится с курсом
Биткоин и Ethereum ушли в крутое пике: что творится с курсомКриптовалюта
Большая чистка закончилась. Что происходит с курсом биткоина
Большая чистка закончилась. Что происходит с курсом биткоинаКриптовалюта

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять