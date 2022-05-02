Олег Тиньков продал бизнес в РФ после угроз — чем бизнесмен не угодил хозяину Кремля

В России забирают бизнес за критику власти / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Российский банк "Тинькофф" был продан за бесценок из-за того, что основатель и владелец миноритарной доли в банке Олег Тиньков критиковал власть в Instagram.
Об этом пишет BBC.
По словам бизнесмена, на следующий день после опубликования поста в Instagram (публикация 19 апреля) администрация президента РФ Владимира Путина вышла на связь с менеджментом банка "Тинькофф" и пригрозила национализировать банк, если Тиньков не разорвет с ним связи.
Неделю назад 35% акций TCS Group Holding – головной структуры российской группы "Тинькофф" – у семьи Тинькова купила группа "Интеррос" Владимира Потанина. Сам Тиньков считает сделку "отчаянной распродажей, распродажей со скидкой", которую устрол Кремль.
"Я не мог обсуждать цену. Это состояние заложника – ты берешь то, что тебе предлагают, без переговоров", – сказал банкир.
Олег Тиньков не сообщил условия сделки но отметил, что своей доли он лишился за 3% от того, что считал истинной стоимостью. При этом он поблагодарил Владимира Путина за то, что тот позволил ему выручить хоть какие-то деньги от продажи его доли.
"Они заставили меня продать ее из-за моих заявлений. Продал за копейки", – заявил бизнесмен.
Новая функция в Приват24
Украинский ПриватБанк начал процесс интеграции с платежной системой Payoneer через Приват24. Отмечается, что новая интеграция даст пользователям следующие возможности:
- регистрация и авторизация в сервисе Payoneer из банковского приложения, привязка имеющегося аккаунта и просмотр истории дебетовых транзакций через Приват24;
- вывод средств с Payoneer на карты и счета. Зачисление денег производится круглосуточно в режиме онлайн для физических лиц и с 8.00 до 20.00 в рабочие дни для ФЛП;
- возможность открывать виртуальные карты в процессе вывода средств, а также мгновенное получение банковских реквизитов по балансам в долларах и евро для приема платежей за предоставленные услуги;
- отсутствие комиссий банков-корреспондентов по SWIFT-платежу от Payoneer.
Ранее мы рассказывали, как клиенты российского банка "Тинькофф" столкнулись с блокировкой счетов и миллионными списаниями, и писали, какие льготы предлагают украинские финучреждения.