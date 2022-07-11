Оформить кредитку во время войны: какие условия в банках ПУМБ, ПриватБанк, Ощадбанк и Monobank

Во время войны в банках очень разные условия кредитования / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Из-за войны многие украинцы потеряли работу и источники доходов, для некоторых спасительным кругом стали потребительские кредиты.

Редакция "Сегодня" узнала, выдают ли популярные украинские банки кредитные карты во время войны и на каких условиях.

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ПУМБ

В Первом Украинском Международном Банке (ПУМБ) предлагают новое кредитное предложение – это кредитная карта всеМОЖУ Online. ПУМБ предоставляет до 62 дней льготного периода без переплат для возврата кредита, процентная ставка в месяц после льготного периода – в размере 2,99%. Комиссия за снятие кредитных средств в банкомате составляет 2,99%.

Банк также начисляет кэшбек на кредитную карту до 5% (максимальная ставка кэшбека в месяц – 500 грн). Кредитный лимит рассчитан индивидуально, но не больше 200 тыс. грн.

Оформить кредитную карту всеМОЖУ Online можно как онлайн, так и в отделениях банка. Из-за войны сервис доступен только действующим клиентам банка при наличии предложения. Информация о распространении предложения на "открытый рынок" пока отсутствует.

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Ощадбанк

Клиенты Ощадбанка могут оформить карту "Моя кредитка", которая предусматривает лимит до 250 тыс. грн без залога, льготный период до 92 дней на выбранную категорию и до 62 дней на все остальные категории покупок. Возврат кредита осуществляется ежемесячно в размере 5% от суммы использованных кредитных средств

Такие услуги доступны только клиентам, обслуживаемым в банке давно. Новым клиентам услуга по оформлению кредитной карты не предоставляется.

Monobank

Для всех клиентов Monobank доступная услуга оформление кредита, однако решение о предоставлении кредитного лимита банк принимает после прохождения регистрации. Клиента проверяют по специальной модели, содержащей более 1000 различных факторов.

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Если кредитный лимит согласовали, клиент может пользоваться средствами банка бесплатно почти 2 месяца – льготный период действует до 62 дней, нужно только вносить сумму задолженности в текущем месяце в любой день до последнего дня следующего месяца.

Далее процентная ставка составляет 3,1% в месяц. Пополнение – бесплатное, за снятие собственных денег предусмотрено 0,5% комиссии, а кредитных – 4%.

ПриватБанк

Как объяснили "Сегодня" в пресс-службе ПриватБанка, чтобы получить банковскую услугу – оформить кредит, депозит и т.д. нужно пройти идентификацию и стать клиентом банка. В текущих условиях требования банка к заемщику становятся еще более жесткими.

Для кредитования банк использует консервативную модель – изучает клиента и его платежеспособность, взвешивает возможность установления кредитных лимитов.

"У нас есть несколько тысяч параметров так называемых предикторов, которые показывают, какого клиента можно кредитовать, а какого нет, кому увеличивать лимит, а кому следует снизить. Также банк проверяет кредитную историю клиента в УБКИ", – отметили в ПриватБанке.

Решение об увеличении или уменьшении лимита банк принимает индивидуально для каждого клиента, анализируя большое количество факторов. Проще получить кредит клиенту, который получает в ПриватБанке зарплату или имеет сбережения. Новым клиентам в финансовом учреждении не отказывают в услугах, но относятся к ним более придирчиво.

Карточка "Универсальная" дает возможность оформить кредитный лимит до 200 тыс. грн со льготным периодом до 55 дней. Базовая процентная ставка в месяц составляет 3,5% от суммы задолженности, но с 1 июня по 31 августа действуют другие условия и в случае внесения обязательного ежемесячного платежа процентная ставка снижается до 2,5-1,7%.

Закон о кредитах

На днях в Верховной Раде приняли за основу законопроект №7441-1 касательно физлиц, которые взяли кредит на покупку квартиры или машины, но потеряли их из-за боевых действий или оккупации. Закон поддержали 283 депутата.

Проект закона предлагает приостановить выплаты по кредитам для украинцев, оказавшихся в результате войны на временно оккупированной или территории активных боевых действий и имущество которых повреждено или уничтожено (нужно иметь соответствующие документы в подтверждение).

Для некоторых заемщиков вообще могут списать кредиты. Это касается украинцев, у которых:

общая площадь уничтоженного имущества, на которое взят кредит, не превышает для квартиры 140 кв. м, для жилого дома – 250 кв. м, и которое является единственным местом проживания семьи заемщика, или уничтожен единственный автомобиль, рабочий объем двигателя которого не превышает 2500 куб. см;

по состоянию на 23 февраля 2022 отсутствует просроченная задолженность по такому договору;

целью получения кредита согласно договору является приобретение, реконструкция или строительство такого недвижимого имущества или приобретение такого автомобиля.

Кредитор в этом случае получает право на компенсацию от государства. Чтобы подать заявку, у украинцев есть время во время действия военного положения и еще плюс 3 месяца после дня его прекращения.

"Сегодня" раньше рассказывали, когда лучше не платить проценты по кредиту, а также писали, какие конкретно банки дают деньги в кредит во время войны.