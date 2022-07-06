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Выгоднее просрочить? Когда лучше не платить проценты по кредиту

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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6 июля, 19:13
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Дело о постдефолтных процентах существенно повлияет на банковский сектор и заемщиков
Дело Ощадбанка поспособствовало важным изменениям
Дело Ощадбанка поспособствовало важным изменениям / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Два банковских кризиса и пул просроченных кредитов в размере более 538 млрд грн, а также тысячи судебных споров заставили изменить подходы в Украине к исчислению задолженностей по договорам.

Как рассказала советница LCF Law Group Ирина Кобец в колонке для "Экономической правды", существенные изменения в банковский сектор внесло решение Конституционного суда от 22 июня 2022 года по делу о постдефолтных процентах.

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Новая судебная практика начала формироваться с 2017 года. Она предполагает, что должник должен платить определенные договором проценты только до даты возврата кредита. После этой даты банк может применять только меры ответственности.

Таким образом, плата за просроченный кредит (3%) стала выгоднее, чем за работающий кредит: 4-6% годовых в иностранной валюте и 13-15% годовых – в национальной.

Дело Сбербанка

Кроме того, в разгар пандемии коронавируса в 2020 году ввели мораторий для банков, которым запретили начислять штрафы за нарушение кредитных договоров в период действия карантина.

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Тогда же Ощадбанк обратился в КСУ с конституционной жалобой. По этому делу КСУ признал, что установленный закон не ограничивает права банка на получение процентов в виде платы за пользование кредитом.

Согласно заключению судей, к 2017 году взыскание процентов к дате фактического возврата было привычной практикой. В то же время получение банком 3% годовых как мера ответственности не может влиять на право банка на получение процентов в виде платы за кредит.

По словам Ирины Кобец, из формулировок решения следует, что банк имеет право начислять проценты до даты фактического возврата кредита вне зависимости от истечения срока кредитования. А банковский сектор получил дополнительную аргументацию своей позиции по постдефолтным процентам, что является серьезным усилением.

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Кого американцы считают богатыми

Совершенно иная реальность за океаном – в США по результатам ежегодного опроса определили, кого американцы считают действительно богатыми. Такую оценку люди дают землякам, чье состояние превышает 2,2 млн долларов.

Интересно, что люди называли более высокие суммы, если они проживают в больших городах. Лидером по показателям стал "айтишный" город Сан-Франциско, опередивший даже Нью-Йорк и Вашингтон – там статус богача готовы приписать тем, кто имеет от 5,1 млн долларов. Людей, имеющих состояние в размере от 1,7 млн долларов считают с "комфортным" финансовым состоянием.

Второе место поделили между собой города Южной Калифорнии, в том числе Лос-Анджелес и Сан-Диего, где порог богатства составляет 3,9 млн долларов. Жители Вашингтона считают, что у богатых есть от 3,3 млн долларов.

В "Большом яблоке" жители остановились на отметке в 3,4 млн долларов. Самый низкий порог среди 12 городов, где проводили исследования, зафиксировали в Денвере – это 2,3 млн долларов.

"Сегодня" раньше рассказывали о том, как украинцам в Италии найти работу и в ком нуждаются там прежде всего, а также писали об актуальных вакансиях на лето для украинцев в Румынии.

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