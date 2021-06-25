Очередное подорожание газа и новые проверки для бизнеса. Самое главное о деньгах СЕГОДНЯ

"Нафтогаз" поднял цену на газ до 13,13 грн, с 1 июля Государственная налоговая служба и Гоструда начнут инспекции среди работодателей

Бизнес ждут проверки, газ подорожает, Шмыгаль договорился со Всемирным банком. Коллаж: "Сегодня"

"Нафтогаз" на 10% до 13,13 грн повысил цену на газ для украинцев, работодателей ждут масштабные проверки, Всемирный банк даст Украине 10 млрд грн.

Новое подорожание газа

Цена в месячном тарифе в полтора раза выше, чем в годовом / Фото: Сегодня

Цена на газ для украинцев снова выросла. На июль "Нафтогаз Украины" установил тариф на уровне 13,13 грн за кубометр голубого топлива, что на 1,19 грн выше (около 10%), чем в предыдущем месяце. Тариф повысился из-за роста цен на европейских рынках.

Новые проверки для бизнеса

Минфин призывает не боятся налоговой амнистии. Коллаж "Сегодня" / Фото: Getty Images, Сегодня

Бизнес ждут новые проверки. С 1 июля стартует второй этап борьбы с теневой занятостью. Государственная налоговая служба и Гоструда начнут инспекции среди работодателей, которые имеют высокий риск использования незадекларированного труда.

Десять миллиардов от Всемирного банка

/ Фото: Getty Images, пресс-центр НБУ, Кабинет министров Украины

Всемирный банк выделит Украине 350 млн долларов, то есть около 9,65 млрд гривен. Эти средства будут направлены на:

Реклама

развитие экономики в период пандемии;

социальную поддержку уязвимых слоев населения;

усиление государственных институтов.

Аренда жилья за городом набирает популярность

Среди украинцев популярна аренда загородных домов / Фото: Pixabay

Аренда жилья за городом набирает популярность среди украинцев. По данным аналитиков, чаще всего сейчас ищут дома для долгосрочной аренды вблизи Киева и Одессы, или непосредственно в этих городах. Однако и стоимость аренды в этих регионах самая высокая по Украине. Сайт "Сегодня" поинтересовался, где и какое жилье ищут люди, сколько стоит аренда дачи или коттеджа.

Новая опция от "Укрзализныци"

Фото: uz.gov.ua

"Укрзализныци" открыла для пассажиров возможность выбрать вагон с кондиционером при покупке билета на поезд. Сделать это можно в системе booking.uz.gov.ua. Также можно уточнить наличие кондиционера, покупая билет в кассе.

О других важных новостях 25 июня узнавайте из выпуска новостей "Сегодня":