Украина получит почти 10 млрд гривен от Всемирного банка: зачем эти деньги

Украина и Всемирный банк (ВБ) заключили соглашение о выделении Киеву 350 млн долларов, то есть около 9,65 млрд гривен. Эти средства направят на:
- развитие экономики в период пандемии;
- социальную поддержку уязвимых слоев населения;
- усиление государственных институтов.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
По словам премьера, средства ВБ помогут Украине реализовать системные проекты для развития рынка земли, продолжать реформу газового сектора и укреплять кредитный рынок.
Соглашение подписали министр финансов Украины Сергей Марченко и старший менеджер портфеля проектов Всемирного банка в Украине Клавдия Максименко.
Подписание соглашения / Фото: Кабинет министров Украины
Напомним, в июне Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП Украины. Финансовая организация ожидает, что экономика Украины вырастет в 2021 году на 3,8%, а в 2022-м – на 3,1%.
Кроме того, в мае ВБ одобрил выделение Украине 90 млн долларов (около 2,5 млрд грн) на проведение вакцинации от COVID-19.
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