Украина получит почти 10 млрд гривен от Всемирного банка: зачем эти деньги

Новое соглашение с международным финансовым учреждением со стороны Киева одобрили министр финансов Марченко и глава правительства Шмыгаль

Украина и Всемирный банк (ВБ) заключили соглашение о выделении Киеву 350 млн долларов, то есть около 9,65 млрд гривен. Эти средства направят на:

развитие экономики в период пандемии;

в период пандемии; социальную поддержку уязвимых слоев населения;

усиление государственных институтов.

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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По словам премьера, средства ВБ помогут Украине реализовать системные проекты для развития рынка земли, продолжать реформу газового сектора и укреплять кредитный рынок.

Соглашение подписали министр финансов Украины Сергей Марченко и старший менеджер портфеля проектов Всемирного банка в Украине Клавдия Максименко.

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Напомним, в июне Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП Украины. Финансовая организация ожидает, что экономика Украины вырастет в 2021 году на 3,8%, а в 2022-м – на 3,1%.

Кроме того, в мае ВБ одобрил выделение Украине 90 млн долларов (около 2,5 млрд грн) на проведение вакцинации от COVID-19.

О чем еще говорят в Украине мире в пятницу, 25 июня, узнавайте из выпуска новостей "Сегодня":