Обычным украинцам нечего бояться – эксперт о старте налоговой амнистии, стартовавшей 1 сентября

Обычного украинца не коснутся новшества налоговой амнистии – или, как еще говорят, одноразового добровольного декларирования, которое стартовало 1 сентября. Это новшество задумано для богатых украинцев, которые не в состоянии объяснить происхождение своего имущества или банковских счетов. Так считает эксперт по налоговому планированию Алексей Тройников. Его мнение приводится в материале "Сегодня" – "Налоговая амнистия с 1 сентября – не бесплатная. Сколько и кому придется платить".
"Обычные украинцы – это не целевая аудитория закона о налоговой амнистии. Авторы закона не ждут в декларациях старый автомобиль или прабабушкино кольцо. Я не думаю также, что государство может устроить "показательную порку" десятков простых украинцев, которые не задекларировали какое-то небольшое имущество. Государству это не нужно, – говорит Тройников.
По мнению эксперта, такую задачу вообще нельзя назвать осуществимой, поскольку для тотальной проверки украинцев потребуется целый штат сотрудников фискальных органов, а на это у государства нет ресурсов.
Но если, к примеру, пенсионер, получающий 4-5 тысяч гривен пенсии, внезапно по документам становится владельцем нового автомобиля Lexus, пусть даже за рулем внук – то такое скрывать не стоит. У налоговых органов вопросы появятся вполне справедливо. И нужно понимать, что ответственность несет юридический владелец или совладелец автомобиля, квартиры, картины и так далее. Это нужно понимать и мужу или жене владельца незадекларированного автомобиля, квартиры, предметов искусства и так далее", – предупреждает Алексей Тройников.
Большинству украинцев декларировать нечего
Налоговая амнистия, стартовавшая в Украине с 1 сентября, предполагает декларирование:
- Объектов недвижимости
- Транспортных средств – автомобилей, яхт, самолетов
- Ценных бумаг (акций, ОВГЗ), частей или паев в имуществе юридических лиц, других корпоративных права.
- Любых источников получения дивидендов или других видов дохода (например, депозит в банке).
- Прав интеллектуальной собственности (изобретения, право собственности на товарные знаки и пр.).
- Памятных монет и банкнот.
В декларации нужно указывать не только собственное имущество, но и такое, на которое распространяются права совместной собственности. При этом наличные средства не подлежат декларированию. Также от декларирования освобождаются:
- Активы, суммарная стоимость которых меньше 400 тыс. грн
- Недвижимость, суммарная площадь которой меньше 120 кв. м (квартиры) или 240 кв. м. (частные дома)
- Нежилая недвижимость в собственности не превышает 60 кв. м.
- Земельные участки площадью меньше 2 га
- Если в собственности находится только одно транспортное средство.
Подробнее о нюансах декларирования – в сюжете Восточного межрегионального управления ДФС:
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