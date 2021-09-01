Звичайним українцям нема чого боятися – експерт про старт податкової амністії, яка почалася 1 вересня

Пересічного українця не торкнуться нововведення податкової амністії – або, як ще кажуть, одноразового добровільного декларування, яке стартувало 1 вересня. Це нововведення було задумано для багатих, які не в змозі пояснити походження свого майна або банківських рахунків. Так вважає експерт з податкового планування Олексій Тройніков. Його думка наводиться в матеріалі "Сегодня" – " Податкова амністія з 1 вересня – не безплатна. Скільки і кому доведеться платити ".

"Звичайні українці – це не цільова аудиторія закону для податкової амністії. Автори закону не розшукуватимуть в деклараціях старий автомобіль або прабабушкіну каблучку. Я не думаю також, що держава може влаштувати "показову порку" десятків простих українців, які не задекларували якесь невеличке майно. Державі це не потрібно, – каже Тройніков.

На думку експерта, таке завдання взагалі не можна назвати таким, що може бути здійснено, оскільки для тотальної перевірки українців буде потрібно мати цілий штат співробітників фіскальних органів, а на це у держави немає ресурсів.

Але якщо, наприклад, пенсіонер, який одержує 4-5 тисяч гривень пенсії, раптово по документам стає власником нового автомобіля Lexus, нехай навіть за кермом онук – то таке приховувати не варто. У податкових органів питання з'являться цілком справедливо. І потрібно розуміти, що відповідальність несе юридичний власник або співвласник автомобіля, квартири, картини і так далі. Це потрібно розуміти і чоловікові або дружині власника незадекларованого автомобіля, квартири, предметів мистецтва і так далі", – попереджає Олексій Тройніков.

Експерт з податкового планування Олексій Тройніков

Більшості українців декларувати нема чого

Податкова амністія, яка стартувала в Україні з 1 вересня, передбачає декларування:

Об'єктів нерухомості;

Транспортних засобів – автомобілів, яхт, літаків;

Цінних паперів (акцій, ОВДП), частин або паїв у майні юридичних осіб, інших корпоративних прав;

Будь-яких джерел отримання дивідендів чи інших видів доходу (наприклад, депозит у банку);

Прав інтелектуальної власності (винаходи, право власності на товарні знаки та ін.);

Пам'ятних монет і банкнот;

У декларації потрібно вказувати не тільки власне майно, а й таке, на яке поширюються права спільної власності. При цьому готівкові кошти не підлягають декларуванню. Також від декларування звільняються:

Активи, сумарна вартість яких менше 400 тис. грн.

Нерухомість, сумарна площа якої менше 120 кв. м (квартири) або 240 кв. м. (приватні будинки)

Нежитлова нерухомість, що не перевищує 60 кв. м.

Земельні ділянки площею менше 2 га.

Якщо у власності знаходиться лише один транспортний засіб.

Детальніше про нюанси декларування – в сюжеті Східного міжрегіонального управління ДФС:

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