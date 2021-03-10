Налоговая амнистия в Украине: как будут декларировать доходы заробитчан и теневиков

В конце февраля президент подал в Верховную Раду четыре законопроекта по детенизации доходов украинцев. Их называют законопроектами о "нулевой декларации", или о "налоговой амнистии". Почему их принятие станет только первым шагом – разбирался сайт "Сегодня".

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Экономический эксперт Алексей Кущ говорит:

"Эти законопроекты – только вершина айсберга. После легализации будет и второй шаг, который пока не анонсируется, но без которого вся эта система становится бессмысленной. Это всеобщее декларирование и налогообложение прироста дохода имущественно-финансового состояния".

Он считает, что сквозь через это "сито" хотят пропустить всю страну. Хотя говорит, что процентов у 90 населения большинство активов будут задекларированы автоматически: квартиры до 120 кв. м, дома до 240 кв. м и т. д.

"Но в дальнейшем, когда введут обязательное декларирование, каждый человек должен будет заполнять ежегодную декларацию. Прирост его имущественно-финансового состояния будет сравниваться со стартовой базой легализации и с задекларированными доходами. И то, что не подтверждено доходами и уплаченными налогами, будет облагаться по ставке подоходного налога и военного сбора. По сути, это будет налог на заробитчан, налог на самозанятых, на аутсорсеров, теневиков и т.д.", – говорит Алексей Кущ.

Экономист приводит такой пример. Допустим, человек, который проработал несколько лет за границей или на аутсорсе, не подал нулевую декларацию. Соответственно, он не указал ни своих доходов, ни имущества. То есть в налоговой службе его стартовый капитал будет оцениваться в 0 грн. Затем человек решит купить квартиру. На заработанные деньги. Но, поскольку с них не уплачены налоги (а представители указанных работ, как правило, налоги с доходов не платят), соответствующие службы заставят покупателя уплатить почти 20% от стоимости квартиры.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине грядет налоговая амнистия: что нужно и не нужно декларировать.

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Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Подавать придется ФОПам, фрилансерам и вообще всем – как будет работать нулевая декларация".

Подробнее о планируемых новшествах смотрите в сюжете:

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