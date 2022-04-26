Общественный транспорт в Украине: где и кому можно не платить за проезд

Где общественный транспорт бесплатный / Фото: Сегодня, Коллаж: Сегодня
С начала военного положения в Украине в большинстве городов остановилась работа общественного транспорта. В некоторых из них маршрутки и троллейбусы ходят уже за обычным графиком, а кое где транспорт до сих пор не вышел на дороги.
"Сегодня" рассказывает, где и какая ситуация сейчас, и в каких городах людям разрешают не платить за проезд.
Киев и Харьков
Недавно в Киеве возобновили движение на "красной" ветке метро. Поезда следуют без остановки на станциях "Майдан Незалежності", "Хрещатик", "Дніпро", "Гідропарк" и "Кловська". Работают и другие линии метро. С 18 апреля метрополитен работает с 6:30 до 20:00, а наземный транспорт – с 7:00 до 21:00.
Платить за проезд на метро и на автобусе не нужно. А вот в Киевской области цены на проезд наоборот взлетели. Мы писали об этом подробно здесь.
Еще 27 февраля городской совет сообщил, что движение всего общественного транспорта в Харькове остановлено из-за боевых действий. Некоторые станции метрополитена закрыли, но большинство работает как укрытие для горожан. В городе организуют временные маршруты, однако запускать транспорт пока не планируют из-за высоких рисков.
Днепр, Николаев и Чернигов
В Днепре с 18 апреля перевозчики перешли на удлиненный режим работы. Транспорт будет выезжать на линию в 6 утра и будет курсировать до 20:30. А электротранспорт и метро курсируют по довоенному графику.
Проезд платный, однако как отметил директор департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского горсовета Игорь Маковцев, можно воспользоваться льготами и скидками. В частности, действуют ученические билеты и удостоверения.
В Николаеве курсируют автобусы, троллейбусы и трамваи. На два последних с 12 апреля повысили плату за проезд. Теперь за 8 грн можно проехать, если купили билет у водителя. А за 7 грн, если билет оплачен с помощью QR-кода.
Бесплатный проезд сохраняется для льготных категорий, к которым относятся:
- участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства;
- лица (ЧАЭС) – категории 1 и 2А;
- ветераны военной службы, органов внутренних дел, Национальной полиции, налоговой милиции, Государственной пожарной охраны, Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, службы гражданской защиты, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины;
- военнослужащие срочной воинской службы;
- лица с инвалидностью;
- дети из многодетной семьи;
- дети до 6 лет (без предоставления места в сопровождении взрослого);
- пенсионеры по возрасту;
- и другие (список можно просмотреть здесь).
В Чернигове, пострадавшем от боевых действий, утвердили 9 временных маршрутов. Однако их пока не запустили. Оплата будет по старым тарифам.
Сколько украинцам придется заплатить за базовые нужды в Польше
Раньше мы рассказывали, во сколько украинцам обойдется использование транспорта в Польше.
Если не учитывать сегодняшние послабления условий для украинцев (бесплатный проезд в государственном транспорте), стоимость одноразового билета в гривневом эквиваленте будет составлять ориентировочно 22 грн, абонемент на весь месяц 689 грн.
Стоимость такси тоже почти не отличается от цен в Украине. Конечно, все зависит от класса и нужного вам расстояния:
- посадка стоит в среднем 50 грн;
- каждый следующий километр 17 грн;
- час ожидания – ориентировочно 246 грн.
Мы также писали, что лоукост-авиакомпания Wizz Air озобновила продажу билетов на авиарейсы из Украины и рассказывали о том, что Китай запустил новый железнодорожный маршрут в Германию в обход России.