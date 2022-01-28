Обойдемся без России: у кого Украина купит газ для следующей зимы

Шмыгаль рассказал, у кого Украина закупит газ в 2022 году / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Глава правительства Денис Шмыгаль заявил, что Украина намерена закупать газ за границей в рамках подготовки к новому отопительному сезону. Покупать "голубое топливо" наша страна собирается у Венгрии.

Об этом премьер-министр сказал депутатам в ходе выступления в Верховной Раде.

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"Оператор газотранспортной системы Украины и оператор ГТС Венгрии договорились о продолжении гарантированных мощностей для транспортировки природного газа из Венгрии в Украину до 30 сентября этого года. Это позволит значительно увеличить возможности для закачки газа на следующий отопительный сезон", – сказал он.

По его словам, в первый день 2022 года Украина нарастила гарантированные мощности для импорта газа почти на 30%. Теперь их общий объем составляет около 35 млн кубометров в сутки.

Шмыгаль уверяет, что на сегодняшний день в газохранилищах есть около 11,5 млрд куб.м. Объем еще будут увеличивать за счет собственной добычи "Нафтогаза" – около 3,3 млрд куб. м. Это произойдет в январе-марте 2022 года.

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Что с ценами на газ?

Газовый кризис начался одновременно с отопительным сезоном 2021/2022, и не только в Украине, но и в Европе.

Так, биржевые цены на газ этой зимой доходили до 2 000 долларов. Аналитик и экономист Алексей Лупоносов, говорил, что голубое топливо может подешеветь только весной.

Эксперт считает, что новый скачок цен был спровоцирован продажей сжиженного газа из США в Китай, при полной поддержке стран ЕС.

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Ранее мы писали, какое условие для увеличения поставок газа выдвинул Путин, и рассказывали, что РФ сократила прокачку газа через украинскую ГТС.