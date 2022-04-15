Обменники забыли о законах – по какому курсу украинцам продают доллар 15 апреля

По какому курсу обменники продают доллар / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины разрешил гражданам покупать наличные доллары, в том числе в обменниках. Однако в НБУ поставили условие – курс продажи наличной валюты может отклоняться не более чем на 10% от официального курса.

"Сегодня" рассказывают, соблюдают ли обменники эти рекомендации и сколько стоит доллар в таких пунктах.

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Следовательно, согласно расчетам Нацбанка, курс продажи не должен быть больше 32,18 грн, а курс продажи не ниже 29,25 грн/долл.

По данным площадки finance.ua, 15 апреля средний курс продажи составляет 32,57 грн/долл, что больше установленного Нацбанком порога. Лишь единичные обменники соблюдают ограничения.

Максимальный курс среди предложений 32,7 грн за доллар, а продать валюту самому можно в среднем по 32,28 грн/долл.

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Курс на черном рынке

На черном рынке накануне сложно было найти более выгодные предложения по продаже валюты, в среднем курс составляет 32,8 грн/долл, а максимальное значение доходит до 34 грн.

Курс покупки традиционно ниже курса продаж, среднее значение на нелегальном рынке составляет 32,43 грн/долл.

Аналитик Roboforex Андрей Гойлов рассказал "Сегодня", что сейчас можно говорить о стабилизации курса украинской национальной валюты.

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По словам эксперта, на наличном валютном рынке гривня к доллару США торгуется под уровнем 33 грн, а евро не может преодолеть отметку в 36,50 грн.

"Сегодня" ранее писали, что происходит с курсом рубля в России, и рассказывали, когда НБУ "разморозит" официальный курс доллара.