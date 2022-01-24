Обертка без конфеты: как недобросовестные застройщики "кидают" украинцев на жилье

Количество обманутых инвесторов с каждым годом увеличивается / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Незаконное строительство в Украине — достаточно распространенная практика, которая с увеличением спроса людей на квартиры ежегодно набирает все больше оборотов. Касается это недвижимости, которая построена или еще строится, но в ее сооружении есть законодательные недостатки.

"Сегодня", беря за основу исследование компании Monitor.Estate, расскажет вам, как не попасть на крючок строительной аферы и быстро распознать проблемного застройщика.

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Низкая стоимость новостройки

Первое, на что вы должны обратить внимание – ценовая политика квартир в том или ином многоэтажном доме. Оценив среднестатистические цены на желаемое жилье, вы можете понять, продается ли она по заниженной стоимости.

В первую очередь это указывает на то, что перед вами потенциальный " долгострой".

Инвестор не допускается к строительству

Имеется в виду, что действующие на основании законодательства застройщики не будут запрещать инвесторам посещать строительные площадки, или всяческим образом ограничивать его посещение.

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Часто бывают, когда компания прикрывается нормами безопасности и не допускает вас к просмотру.

План и объект разные

Речь идет об информационном стенде о строительстве, где изображают конечный вид здания, разнообразные характеристики и параметры, и с планом они не совпадают.

Вероятно, инвесторы получат не то жилье, за которое отдали деньги. Ведь, по наблюдениям юристов, речь идет о самовольном возведении жилого комплекса. А квартиры в многоэтажке будут отличаться заявленным вам параметрам.

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Земля не для жилья

Случается такое, что застройщик имеет разрешение на строительство, но вот возводить объект недвижимости права не имеет, ведь будет действовать вне закона. К примеру, эта территория предназначена для обустройства пространства для общественных инициатив или относится к культурным достопримечательностям.

Споры могут так и не дойти до своего конца, поэтому когда именно вы сможете полноценно жить в приобретенной квартире неизвестно.

Сокрытие информации

Заметим, вам обязаны предоставить полную информацию об объекте строительства, условиях его возведения, сведения о разрешении и т.д. Если же компания отказывается это делать, аргументируя свою позицию разными маловероятными причинами, то следует насторожиться.

Также не стоит доверять, когда обещают все документы предоставить после подписания соглашения и оплаты части взноса. Здесь обычно речь идет о незаконном строительстве.

Вышеупомянутые признаки служат рекомендациями, на что обратить свое внимание в первую очередь, побуждают задуматься о законности строительства и проверке застройщика.

Как проверить застройщика

Государство предоставило разнообразие онлайн-сервисов, которые помогут проверить компанию проблемного застройщика.

Ипотека под 5%

Государственная программа "Украинская мечта" будет запущена в течение января-марта 2022 года. Она предполагает ипотеку под 5% годовых.

Продукт будет максимально простым и понятным, а стать участниками смогут все, кто получает официальные доходы.

"Есть семья, которая зарабатывает 20-30 тыс. грн совокупно. Наша задача – дать этой семье возможность получить новую квартиру площадью 60-70 кв. м за ежемесячный платеж 10 тыс. грн", — сказал заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма в интервью "Интерфакс-Украина".

Кроме этого, "Украинская мечта" предусматривает выдачу кредитов под 5% для других целей, например, для покупки электромобиля, рассказал Шурма.

Планируется, что в 2022 году будет выдано около 30 тысяч ипотечных кредитов, а в дальнейшем это количество планируют увеличить до 150 тысяч в год. По словам представителя ОП, бюджетные средства используются только для старта.

Напомним, что с 2022 года за "лишние метры" придется платить больше. Налог на недвижимость повысили.

Ранее мы также писали, что финансовые возможности украинцев, а также их предпочтения на современном этапе формируют тренды на рынке недвижимости. В этом году постепенно набирает популярность как аренда, так и продажа смарт-квартир, а также таунхаусов.