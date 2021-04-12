Новый тариф на газ: из чего состоит цена "голубого" топлива

Геолого-разведочные работы, бурение, обслуживание и ремонт скважин, зарплаты геологов – все это оплачивает конечный потребитель

До 25 апреля украинские газоснабжающие компании должны объявить новую цену на газ. И год она не будет меняться. Как формируется цена на газ?

Многие украинцы пользуются газовыми колонками и готовят на газу пищу, исправно платят платежки, но так и не знают, с чего складывается цена "голубого топлива" и за что они отдают деньги.

Видео: Сегодня

Ведущий эксперт энергетических программ Центра Разумкова Максим Белявский объясняет рядовому украинскому потребителю, как формируется цена газа и рисует для "Сегодня" схему. И первое – это затраты на добычу. На этом этапе цена газа одного кубического метра для государственных компаний составляет 2 гривны 84 копейки.

Но у частников больше, потому что добывать дороже. Треть украинского газа происходит с Полтавщины.

Генеральный директор ДТЭК Нафтогаз Игорь Щуров рассказывает:

"Если говорить про затраты компании ДТЕК Нефтегаз, то они состоят из двух частей. Это – инвестиционные затраты, в которые входят геолого-разведочные работы, бурение скважин, ряд инфраструктурных объектов. И есть затраты операционные – это обслуживание скважин, ремонты скважин, это заработные платы людей".

Читайте также: Фиксированная цена на газ осталась в прошлом. Сколько заплатим в апреле

А еще – расходы на транспортировку по магистральным газопроводам с места, где голубое топливо добыли – туда, где нам его продают.

"Это – заработная плата, ресурсы, материалы, технологический газ и непосредственно прибыль. Тариф на транспортировку по магистральным газопроводам устанавливается регулятором. На сегодняшний день 0,2 грн за один кубометр", – объясняет Максим Белявский.

В стоимость добычи и транспортировки добавляем налог и заработок компаний (в каждой он разный) получаем тариф на газ. К примеру, те же 6,99, которые наизусть уже выучила вся страна.

Ранее сайт "Сегодня" рассказывал, что газопоставщики обнародовали цены на природный газ для бытовых потребителей в апреле 2021. Существенного подорожания "голубого топлива" клиенты не почувствовали. Ряд компаний сохранил "мартовскую", цену, а семь трейдеров даже заявили цену ниже 6,99 грн за куб.