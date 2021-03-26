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"Нафтогаз" назвал цену газа на апрель

26 марта, 16:19

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Госкомпания поставляет голубое топливо по цене, ниже предельной в 6,99 грн

Государственная газоснабжающая компания "Нафтогаз" установила цену на природный газ для бытовых клиентов в апреле 2021 года на уровне 6,86 грн/куб. м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки).

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Как сообщается на сайте компании, цена не изменилась по сравнению с январем, февралем и мартом. Такой она сохранится до 30 апреля.

Кроме того, цена на газ для клиентов "Нафтогаза" как поставщика "последней надежды" составит 6,99 грн/куб.м с НДС, без стоимости распределения (доставки).

По данным пресс-службы компании, по состоянию на сегодняшний день ГК "Нафтогаз Украины" обслуживает уже 13% домохозяйств в Украине. Компания поставляет газ 1,7 млн украинцев с учетом клиентов поставщика "последней надежды".

Напомним, кроме "Нафтогаза", который в текущем месяце установил тариф на газ для населения ниже предельного, газ дешевле 6,99 грн за кубометр в марте поставляли еще восемь газсбытов. Их тарифы составили от 6,70 до 6,97 грн за кубометр (с НДС, без стоимости поставки).

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Газоснабжающие компании обязаны публиковать стоимость газа за 5 дней до начала месяца, если цена на следующий месяц будет отличаться от предыдущего.

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Ранее эксперты предупреждали, что при выборе поставщика газа нужно обращать внимание не только на тариф. Как принять разумное решение и какие документы нужно собрать, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Тарифы на газ

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цена на газ Нафтогаз Украины газоснабжение тариф на газ

Источники: РБК-Украина , Сегодня

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